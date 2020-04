OKAM z nową strategią. Grupa kupiła biurowiec w Warszawie

Grupa OKAM oprócz działalności w sektorze mieszkaniowym działa również od kilku lat na rynku komercyjnym. Firma posiada nieruchomości biurowe i handlowo-usługowe w Łodzi i w Warszawie.

Teraz OKAM powołał do życia nową spółkę OKAM Global Commercial, która jest wyrazem nowej strategii OKAM w stosunku do nieruchomości komercyjnych. – Już od jakiegoś czasu widzimy obawy najemców przed podpisywaniem bardzo długich umów. Dzisiaj niepewność w gospodarce jest jeszcze większa. Epidemia wywołana koronawirusem spowodowała już olbrzymie zmiany na rynku, a to dopiero początek. Staramy się szybko reagować na potrzeby najemców. I stąd nasz pomysł: możliwość krótkoterminowego wynajmu biura w dostępnych od ręki lokalach w nowo zakupionym budynku biurowym w centrum Warszawy przy ul. Lindleya 16 – mówi Arie Koren, CEO OKAM.

Nowa spółka OKAM Global Commercial posiada ofertę wynajmu powierzchni biurowych również w Łodzi przy ul. Dowborczyków 18. W odnowionych historycznych budynkach znajduje się 5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Najemcy będą mogli wprowadzać się już od czerwca 2020 roku.

Biura przy Lindleya 16

W stolicy OKAM Global Commercial oferuje powierzchnie biurowe w nowo zakupionym budynku w ścisłym centrum przy ul. Lindleya 16. Ta lokalizacja jest wyjątkowo dobrze skomunikowana, w pobliżu tramwajów, autobusów, metra a także Dworca Centralnego. Wokół znajduje się wiele punktów usługowych, gastronomicznych i handlowych. Dzięki tzw. układowi gabinetowemu OKAM Global Commercial oferuje moduły już od 13 mkw., z możliwością wynajmu już od 1 miesiąca. W ofercie dostępne są również większe powierzchnie, nawet do 2,8 tys. mkw.