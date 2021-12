Olivia Business Center z pakiet relokacyjnym dla najemców

Najemcy Olivia Centre rekrutują obecnie blisko 2000 pracowników, wśród których są wysokiej klasy specjaliści pochodzący z innych regionów Polski, a także z krajów europejskich.

Najem będzie dostępny dla osób indywidualnych, ale także jako uzupełnienie pakietów relokacyjnych Rezydentów Olivii dla swoich pracowników.

Budynek, w całości przeznaczony na najem długoterminowy, będzie zarządzany będzie przez spółkę operatorską utworzoną przy udziale Olivia Centre, która zajmie się wynajmem oraz serwisowaniem nieruchomości. Oferta kierowana jest do młodych, aktywnych zawodowo profesjonalistów, ale będzie również wariantem dodatkowym dla firm wynajmujących powierzchnię w Olivia Centre, którzy relokują pracowników w związku z procesami rekrutacyjnymi wśród kadr z Polski i zza granicy. Najemcy Olivii i jej pracownicy będą zatem mogli liczyć na wyjątkowy pakiet korzyści, jakie łączą się z wynajmem biura w Gdańsku.



- Nasi rezydenci od zawsze prowadzą intensywne rekrutacje z innych części Polski, z krajów ościennych, z krajów Europy Zachodniej, ale też z Azji i obu Ameryk. – podaje Maciej Kotarski, dyrektor działu komercjalizacji w Olivia Centre. Zupełnie standardowym zjawiskiem w Olivii jest, że u rezydentów znacznej wielkości pracują ludzie z kilkunastu, a nawet ponad 20 krajów, położonych na kilku kontynentach. W ostatnich latach skala rekrutacji zagranicznych znacznie wzrosła, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, skąd pochodzi wielu pracowników spółek IT czy logistycznych. Niektórzy nasi rezydenci potrafią w ciągu roku przenieść do Olivii nawet kilkuset pracowników, wraz z ich rodzinami. Dlatego od przyszłego roku naszym rezydentom zapewnimy dostęp do mieszkań serwisowanych na wynajem długoterminowy, w pełni wyposażonych, w wysokim standardzie, zarządzanych przez nasze zespoły, co usprawni cały proces – dodaje Maciej Kotarski.



Nowa inwestycja nosi nazwę @Home, a jej położenie zapewnia płynny i szybki dostęp do gdańskiego centrum biznesowego w Oliwie, kampusów Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. @Home to pięciokondygnacyjna inwestycja wybudowana przy Al. Rzeczypospolitej na gdańskiej Zaspie.



Każdy z funkcjonalnie zaprojektowanych lokali @Home będzie w pełni umeblowany. Mieszkańcy lokali na parterze będą mieli do dyspozycji ogródki, a część lokali na wyższych piętrach będzie posiadała balkony. Doskonałym dopełnieniem całości jest taras na dachu budynku i tarasy zlokalizowane na pośrednich kondygnacjach przeznaczone do użytku wszystkich najemców.



Jak potwierdza Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży do dyspozycji mieszkańców oddawane są nie tylko mieszkania, ale również kompleksowa oferta: Chcąc zagwarantować naszym Najemcom najwyższą jakość usług stworzyliśmy nasz produkt oraz profesjonalną spółkę operatorską w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów z branży nieruchomości, rynku najmu w Polsce i za granicą. Najemcy @Home będą mogli skorzystać z wygodnych rozwiązań systemowych, pomocy dedykowanego doradcy, czytelnych rozliczeń mediów, sprawnej obsługi technicznej i szerokiego zakresu usług uzupełniających, które łącznie mają szansę stać się naszym wyróżnikiem na rynku najmu instytucjonalnego. – dodaje Ewa Nowicka.