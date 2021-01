Olivia Business Centre ma własny park kieszonkowy

Zieleń w przestrzeni miejskiej to ostatnio gorący temat. Inwestorzy najczęściej traktują zieleń jak barierę w procesach realizacji inwestycji, tocząc wielomiesięczne spory z urzędnikami i konserwatorami zabytków o możliwość wycinki drzewostanu. Tymczasem znawcom tematu ciężko jest przecenić rolę terenów zielonych w utrzymaniu i rozwoju dobrostanu człowieka. Tę istotę doskonale rozumie Olivia Business Centre, które ukończyło właśnie prace nad stworzeniem kolejnego terenu zielonego na swoich ogólnodostępnych przestrzeniach. Tym razem jest to nowy ogród kieszonkowy.

Koncepcja parku kieszonkowego zakłada tworzenie niewielkich zieleńców pomiędzy działkami zabudowanymi, stanowiących enklawę zieleni w mniej lub bardziej zwartej zabudowie miejskiej, wśród najbardziej nawet zurbanizowanych rejonów miasta. Najkrócej można go określić jako wprowadzanie zieleni w nawet najgęściej zabudowane tereny. Pojęcie to pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jednym z pierwszych parków kieszonkowych jest Paley Park, założony w Nowym Jorku w roku 1967. W Polsce trend tworzenia parków kieszonkowych stał się popularny dopiero w drugiej dekadzie XXI w. Jako ciekawostkę można dodać, że parki kieszonkowe zakładane były w Gdyni tuż po II Wojnie światowej, ale wtedy nie posługiwano się jeszcze tą nazwą.

- Odczytywanie i tworzenie relacji pomiędzy naturą i miastem staonowi proces projektowy podlegajacy ciągłej zmianie – mówi Maura Zaworska, autorka projektu ogrodu kieszonkowego w Olivii Business Centre. Relacja ta, wziąż jest dla mnie inspiracją przy kreowaniu nowych przestrzeni wypełnionych zielenią. Człowiek przez wieki swą przyrodniczą część istoty traktował jako coś zewnętrznego, co trzeba opanować i zdyscyplinować. Zmiana myślenia o samym sobie i postrzeganie siebie jako istoty, która jest częścią przyrody i której naturą jest tworzenie kultury, doprowadziło w ostatnim czasie do rekonceptualizacji relacji pomiędzy naturą i miastem, a w konsekwencji do powstania nurtu projektowego polegającego na „odtwarzaniu krajobarzów”. Potraktowanie przyrody i wymagań inwestora, jako elementów dopełniających się i powiązanych ze sobą w sposób nieprzypadkowy wytyczyło ideę projektu zbliżoną do idei parków kieszonkowych.