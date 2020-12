Olivia Business Centre podsumowało 2020 rok: Udany w obszarze komercjalizacji

W Olivia Business Centre mijający rok potwierdza ten drugi trend, a dobierane powierzchnie najmu najdobitniej pokazują, że firmy z dużą nadzieją spoglądają na kolejne lata. W Olivia Business Centre rok 2020 był szczególnie bogaty w przedłużenia umów, we wszystkich siedmiu budynkach Olivii. Często łączyło się to z dobieraniem powierzchni przez dotychczasowych rezydentów centrum, ale również miały miejsce nowe transakcje, które pozwalają podsumować 2020 rok jako szczególnie udany, w obszarze komercjalizacji Olivii.

- W Olivii miała miejsce największa transakcja tego roku w całym naszym regionie - mówi Maciej Kotarski, Leasing Director w Olivia Business Centre. Przedłużenie umowy i rozwój jednego z rezydentów Olivii, na łączną powierzchnię ponad 15 tysięcy m2, to druga największa umowa najmu w ponad dziesięcioletniej historii Olivii, a tej największej ustępuje zaledwie o kilkaset metrów kwadratowych.

Jednym z największych rezydentów Olivii jest firma Epam, która w tym roku odbierała nowe biura w budynku Olivia Prime B. Epam to notowana na nowojorskiej giełdzie firma IT i jeden z największych pracodawców IT w regionie pomorskim. Jesteśmy bardzo dumni, że Epam rozwija się u nas i staramy się, aby ta ekspansja była jak najbardziej komfortowa. Ponieważ Epam był już rezydentem w Prime A, to dobudowanie Prime B pozwoliło na płynne powiększenie biura bez żadnych komplikacji. – dodaje Aleksandra Majdańczuk, Deputy Director w Olivia Business Centre.

W Olivii Prime większość rezydentów (w tym Epam) ma własne, prywatne tarasy lub loggie. Przez ciepłe pół roku są one wykorzystywane przez pracowników do pracy na leżakach, z laptopem na kolanach i na przerwy. Ponadto w tym budynku na dachu są 4 duże tarasy do wspólnego użytku, które cieszą się olbrzymią popularnością wśród pracowników i już stały się jedną z najpopularniejszych przestrzeni integrowania się rezydentów na terenie Olivii.

- W tym roku przedłużona została również umowa z firmą Randstad: Randstad zajmuje prawie 100 razy mniejszą powierzchnię niż największy najemca w Olivii, ale jest dla nas równie ważny. Jest to nie tylko znana marka, szanowana w branży HR i usług dla biznesu, ale przede wszystkim dostawca usług dla innych rezydentów Olivii. Bardzo zależy nam, aby tenant mix był atrakcyjny dla samych Rezydentów, aby większość potrzebnych usług mogli zamawiać w samej Olivii. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Małgorzata Mudyna i Piotr Kośla ponownie nas wybrali - mówi Maciej Kotarski.