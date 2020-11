Olivia Business Centre z 2. największą umową dekady

- Ten rok był szczególnie bogaty w przedłużenia umów, we wszystkich siedmiu budynkach Olivii, a, co warte podkreślenia, było to często połączone z dobieraniem nowej powierzchni przez dotychczasowych Rezydentów naszego centrum biznesowego - mówi Maciej Kotarski, Leasing Director w Olivia Business Centre.

Taką właśnie naturę miała największa transakcja tego roku w całym naszym regionie i oczywiście w samej Olivii - przedłużenie umowy i jej roszerzenie przez jednego z rezydentów Olivii, o łączną powierzchnię ponad 15 tysięcy mkw.

- Operacja została przeprowadzona łącznie z Adamem Schroederem i Katarzyną Ciszewską z firmy doradczej Cushman&Wakefield. Nazwa rezydenta pozostaje poufna, ale możemy powiedzieć, że jest to druga największa umowa najmu w historii Olivii, a tej największej ustępuje zaledwie o kilkaset metrów kwadratowych. To ważna umowa, która potwierdza trend utrzymywany w Olivii rok po roku przez 10 lat rozwoju projektu - dodaje Maciej Kotarski.

Przy tej transakcji po stronie OBC pracował zespół ok. 15 osób, składający się z pracowników wielu działów, a jego szefem był Michał Klepczyński, Deputy Director w Olivia Business Centre. Jesteśmy dumni, że to właśnie nam udało się przeprowadzić największą transakcję roku w regionie. Kosztowało nas to wiele pracy, ale tak znaczący sukces dowodzi, że było warto, a zespół Olivii to całkowicie oddani swojej pracy profesjonaliści. Dzięki temu powstanie kolejnych kilkaset miejsc pracy dla specjalistów – mówi Michał Klepczyński.



Centrum biznesowe systematycznie rozwija się o nowe budynki, co niesie ze sobą znaczące korzyści dla najemców, którzy zdecydowali się na rozwój na jej terenie. Rezydenci Olivii mają możliwość ekspansji w ramach jednej, sprawdzonej lokalizacji, bez konieczności przenosin w nowe miejsce. Oczywiście pomaga nam lokalizacja. W opinii wielu firm doradczych i niezależnych ekspertów, Oliwa jako destynacja biurowa rozwija się najszybciej ze wszystkich biurowych lokalizacji w Trójmieście - mówi Maciej Kotarski. – Wg prognoz, Trójmiasto do końca przyszłego roku przekroczy milion m2 biur, tymczasem w dzielnicy Oliwa już teraz jest ponad 350 tys. mkw., czyli ponad 35 proc. zasobu całej aglomeracji.



Olivia Business Centre w Gdańsku to największe i najnowocześniejsze centrum biurowo-biznesowe w aglomeracji trójmiejskiej. Jego docelowa wielkość znacznie przekroczy 200 000 mkw., a już obecnie wynosi 175 000 m kw., co uczyniło Olivię Business Centre największym projektem biurowym w Polsce. Najwięksi rezydenci Olivii to Airhelp, Amazon, Arrow, Bayer, Deloitte, Energa, EPAM, Fujifilm, Nordea, PwC, Ricoh, Sii, Staples, ThyssenKrupp.