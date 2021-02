Olivia Business Centre z całorocznym ogrodem

Nowo przygotowywana przestrzeń to nie tylko rośliny, ale również miejsca wypoczynku, ławeczki oraz punkty gastronomiczne. Celem jest stworzenie unikalnego miejsca relaksu i odprężenia, ale również pobudzenia kreatywności i stworzenia przestrzeni do mniej formalnych spotkań. Dostępny dla wszystkich, przede wszystkim Rezydentom centrum biznesowego zapewni stałą i niezależną od pogody możliwość obcowania z naturą.



To wyjątkowy na skalę Polski projekt, którego autorem jest pracownia Malinowski Design Urban & Landscape, a za realizację odpowiadała pracownia Design Anatomy.



- Chcieliśmy oddać w ręce Rezydentów Olivia Business Centre przestrzenie, które staną się ich ulubionymi miejscami spotkań prywatnych i służbowych, do codziennej pracy, ale również wyciszenia się i skupienia w otoczeniu egzotycznej roślinności. Natura doskonale wpływa na dobrostan człowieka, a nasz ogród będzie w zasięgu ręki niezależnie od pory roku. – mówi Krzysztof Król z Olivia Business Centre.



Olivia Garden powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie Rezydentów centrum biznesowego oraz z myślą o mieszkańcach Trójmiasta i turystach, którzy od 2019 roku licznie odwiedzają punkty gastronomiczne, centrum konferencyjne i taras widokowy, umieszczone na najwyższych piętrach Olivii Star najwyższego budynku biurowego w Polsce północnej, będącego częścią Olivii Business Centre.



Realizacja koncepcji wymagała zaangażowania nie tylko architektów, ale także interdyscyplinarny zespół specjalistów, konsultujący rozwiązania z Rezydentami Olivia Business Centre, socjologami, psychologami i botanikami.



- Olivia Garden jest częścią projektu well-being, który od lat wdrażany jest na terenie Olivii Business Centre. – mówi Krzysztof Król z Olivia Business Centre.



W jego ramach latem odbywają się spotkania Rezydentów na patio, prowadzone są cieszące się olbrzymią popularnością sekcje sportowe, organizowane są wystawy obrazów, fotografii czy rzeźby. Olivia to silna i aktywna społeczność, która już nie raz pokazała swoją wartość. Po zniesieniu obostrzeń ogród będzie ogólnodostępny i z przyjemnością powitamy w nim wszystkich zainteresowanych gości, aby również oni mogli się tu dobrze poczuć. – dodaje Krzysztof Król.

