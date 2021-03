Olivia Business Centre z ważnym certyfikatem. To pierwszy taki wynik na świecie

Olivia Business Centre, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 15 mar 2021 09:48

Olivia Business Centre poddała się najbardziej restrykcyjnej analizie prowadzonej przez ekspertów z International Well Being Institute (IWBI) z Nowego Yorku. Sprawdzane było bezpieczeństwo użytkowników budynków, a także rozwiązania podnoszące jakość życia na terenie centrum biznesowego, również w kontekście trwającej pandemii. W każdej kategorii Olivia otrzymała maksymalną ocenę 25 na 25 punktów. Ocenę tę zdobyła w 22 podstawowych kategoriach oraz w trzech nowych, związanych z wdrożonymi na jej terenie innowacjami. Jest to pierwszy taki wynik na świecie.