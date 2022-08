Olivia Centre chce pobić własny rekord

Tylko w pierwszych 6 miesiącach tego roku umowy najmu objęły powierzchnię ponad 22 tys. m.kw., co w świetle prawie 40 tysięcy wynajętej powierzchni w całym 2021 roku pozwala prognozować kolejny dobry wynik w całym 2022 roku.

Zgodnie z obraną polityką Olivii, zawarte umowy obejmują firmy z bardzo zróżnicowanych sektorów gospodarki. To pozwala zapewnić szeroki tenant mix, a co za tym idzie pole do kooperacji pomiędzy najemcami tego największego w Polsce centrum biznesowego.

Nowi rezydenci obejmują branże finansów, IT, doradczą, transportową, HR, a nawet rolną.

Wśród nowych najemców powierzchni biurowych znalazły się największe i najbardziej innowacyjne firmy na świecie, jak i start-up’y, które na przestrzeni lat rozwijają się do pozycji liderów w swoich segmentach. Nowym rezydentem Olivii jest firma Capgemini. W jej biurach docelowo nawet 1000 pracowników będzie świadczyło usługi z zakresu zadań operacyjnych oraz systemów do agregacji i analizy danych.

Nowym najemcą powierzchni jest również jedna z najbardziej innowacyjnych firm na świecie – brytyjski Graphcore, który opracowuje systemy obliczeniowe na potrzeby sztucznej inteligencji. Firma zaprojektowała procesor o nazwie IPU (Intelligence Processing Unit), którego architektura pozwala badaczom stosować nowe metody i algorytmy z dziedziny uczenia maszynowego. Centrum badawczo-rozwojowe Graphcore bezpośrednio współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi, uniwersytetami i firmami na całym świecie.

Nike w Olivii

W pierwszym półroczu swoje pierwsze w Polsce i trzecie w Europie centrum technologiczne otworzył odzieżowy gigant Nike, który w Olivii będzie realizować projekty w obszarach związanych ze strumieniowym przesyłaniem danych, ich przetwarzaniem i analizą oraz innowacji technologicznych, które w przyszłości amerykańska firma będzie wdrażać w sklepach stacjonarnych.

IT lubi Gdańsk

Olivia sprzyja rozwojowi wielu firm z sektora IT. We wcześniejszych miesiącach tego roku swoje biura w Olivii otworzyły takie firmy jak Softserve, Acaisoft, Sentila. Pierwsza z nich to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w branży z siedzibami głównymi w Austin w Teksasie oraz we Lwowie na Ukrainie. Na polskim rynku działają od 2014 roku, zatrudniając obecnie około 1000 osób, a ich rozwój wiąże się z nowymi kontraktami m.in. z branży FinTech działające w Azji Południowo-Wschodniej. Acaisoft istnieje na rynku od 2015 roku, ma swoje biura w dwóch lokalizacjach w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w programowaniu rozwiązań chmurowych dla oprogramowania Sentila B.V. to natomiast firma specjalizująca się w unikalnych rozwiązaniach programistycznych dla rynków finansowych i technologii blockchain.

W najnowszym budynku Olivii, w Olivia Prime biuro ze spektakularnym tarasem na dachu obejmie najdynamiczniej rosnąca firma rekrutacyjna w branży IT, czyli Just Join IT. Stworzony przez nią portal co miesiąc jest odwiedzany przez ponad 0,5 mln polskich programistów. Do tej samej grupy należą również portale RocketJobs.pl i HelloHR.pl, skupiające swoją działalność rekrutacyjną w branżach marketingu, sprzedaży, finansów, inżynierii, HR, BI & Data oraz wielu innych.

Nowymi najemcami są również firmy z branży spożywczej: Polish Agro (członek międzynarodowej grupy 80 firm, działającej w 80 krajach z obrotami ponad 4,4 miliarda euro) oraz firma MIK Food, specjalizujaca się w eksporcie, handlu i imporcie ryb oraz owoców morza z takich krajów jak Islandia, Norwegia, Królestwo Niderlandów, Indonezja, Wietnam czy Chile.

Co ważne wśród podpisanych umów ponad połowę stanowiły przedłużenia umów bądź dobieranie powierzchni przez dotychczasowych rezydentów Olivii. Potwierdza to wysoką atrakcyjność tego centrum biurowego na rynku Północnej Polski. Również działający w Olivii O4 Coworking bije rekordy popularności. Stopień rezerwacji współdzielonych przestrzeni sięga 100% i to w każdym z 4 budynków, w których O4 ma swoje biura. Tylko w pierwszej połowie tego roku do O4 dołączyły 32 firmy – tradycyjnie większość z nich reprezentuje nowe technologie i oprogramowanie, ale wśród nowych Rezydentów są także biznesy związane z wykańczaniem wnętrz, wynajmem odzieży i urządzeń higienicznych, czy produkcją energii.

- Cieszy nas i liczba nowych O4ian, i to – może nawet to drugie bardziej – że dotychczasowi klienci nie tylko z nami zostają, ale często rosną i się rozwijają – mówi Marta Moksa, dyrektor O4 Coworking. Dzięki silnej synergii z Olivia Centre, zawsze możemy dla nich znaleźć znacznie większą powierzchnię – jeśli są już na nią gotowi. Ogromną satysfakcję czerpiemy także z wyników ostatnich badań przeprowadzonych wśród naszych rezydentów, z których jasno wynika, że bycie w O4 to znacznie więcej niż biuro.

- Pierwsze półrocze pozwala z optymizmem patrzeć na cały rok 2022 – mówi Maciej Kotarski, dyrektor komercjalizacji w Olivia Centre. Trójmiasto w ostatnim okresie jest na ustach wszystkich, a nasi partnerzy w rozmowach często podkreślają, że ich pracownicy bardzo często myślą o przeprowadzce do Trójmiasta. Najczęściej wymienianymi atutami są dostęp do morza i plaży, wysokiej jakości powietrze, rozległy Trójmiejski Park Krajobrazowy i rozbudowana infrastruktura, która powoduje, że w Trójmieście po prostu dobrze się żyje: wzgórza morenowe okalające aglomerację pozwalają rozwijać pasje sportowe. Morze doskonale pobudza do trenowania wszelakich sportów wodnych, a rozbudowana sieć ścieżek rowerowych umożliwia wybór ekologicznego sposobu dojazdu do pracy. Z tego wszystkiego też czerpiemy i prowadzimy kluby rozwoju pasji, doskonale integrujące społeczność Olivii.