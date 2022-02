Olivia Centre chce zaangażować najemców do współpracy na rzecz energooszczędności

Podczas, gdy zużycie energii w budynkach jest jednym z głównych źródeł emisji CO2, powinniśmy odróżnić emisje generowane w czasie procesów budowlanych oraz te powstałe w wyniku bieżącego użytkowania zajmowanych budynków. Warto również zauważyć, że budynki mieszkalne wytwarzają mniej więcej dwa razy więcej CO2 niż budynki komercyjne. Największy wpływ na emisję CO2 mamy poprzez to, jak na co dzień użytkujemy budynki - mówi Hamish Potts, ESG Officer w Olivia Centre.

Choć w 2021 roku nasze działania zostały mocno zintensyfikowane, to od budowy pierwszego budynku zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest zarządzanie wpływem naszej działalności na środowisko - mówi Hamish Potts, ESG Officer w Olivia Centre. - Współpracując ze wszystkimi naszymi głównymi interesariuszami, dążymy do tego, aby być zarówno liderem, jak i twórcą dobrych praktyk środowiskowych. W celu ograniczenia negatywnych skutków zapotrzebowania energii elektrycznej Energy+ (spółka powiązana z Olivią), nabyła niedawno portfel projektów fotowoltaicznych o mocy 7 MW (wydajność ~7 GWh/rok) zlokalizowanych na Kociewiu w województwie pomorskim. Energy+ planuje zainwestować we własne elektrownie fotowoltaiczne, aby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną Olivia Center od 2023 r. w ramach długoterminowej umowy korporacyjnego zakupu energii (CPPA).

- Przed powyższym projektem obejmującym działania na dużą skalę, wdrożyliśmy szereg innowacji, których celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla innymi sposobami - dodał Hamish Potts.

Pompy ciepła i odwierty o głębokości 95 m umożliwiają ogrzewanie i chłodzenie geotermalne; systemy freecoolingu; windy, które odzyskują energię podczas hamowania; powszechne stosowanie oświetlenia LED i zaawansowanego technologicznie systemu zarządzania energią (PMS) sumarycznie wpływają na zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej za pomocą środków mechanicznych (przykładów jest znacznie więcej).

- Uzupełniając to, w 2022 r. wdrażamy kampanię, w ramach której zaangażujemy również naszych rezydentów do współpracy na rzecz zmiany zachowań wśród użytkowników budynków w celu dalszego zmniejszenia wymaganego obciążenia elektrycznego - uzupełnia ESG Officer w Olivia Centre.