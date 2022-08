Olivia Centre dobra dla ludzi i zdrowia

Olivia Centre po raz drugi została uznana za całkowicie bezpieczne, przyjazne i odpowiedzialne miejsce do pracy uzyskując potwierdzenie International Well Building Institute (IWBI) z Nowego Yorku.

Olivia Centre utrzymała poprzednią ocenę.

Obiekt doceniono m.in. za sposób oczyszczania powietrza.

Całoroczny egzotyczny ogród również przyczynił się do wysokiej oceny.

Olivia po raz drugi potwierdziła swoją klasę – mówi Marcin Gawroński, dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego firmy SWECO, odpowiedzialnej za przeprowadzenie ponownej certyfikacji w Olivii. Bezpieczeństwo, dobrostan pracowników oraz wysoka jakość wody i powietrza wewnętrznego to znaki rozpoznawcze obiektów uzyskujących certyfikat WELL Health-Safety Rating. Centrum biznesowe Olivia Centre w zeszłym roku uzyskało maksymalny wynik we wszystkich analizowanych kategoriach i w tym roku powtórzyło to osiągnięcie. To ogromny sukces oraz potwierdzenie warunków bezpieczeństwa i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania kompleksem budynków Olivia – dodaje Marcin Gawroński.

Ocena pokazuje, że Olivia Centre priorytetowo traktuje zdrowie i dobre samopoczucie, wzbudzając zaufanie osób, które często odwiedzają obiekt i szerszej społeczności wokół niego – pisał w liście gratulacyjnym Rachel Gordon, CEO International Well Building Institute z Nowego Jorku.

Certyfikacja WELL poza dobrostanem użytkowników budynków obejmuje precyzyjną ocenę rozbudowanej infrastruktury podnoszącej bezpieczeństwo oraz jakość życia i pracy. Olivia jako jedno z pierwszych centrów biurowych na świecie zaimplementowała w swoich budynkach technologię oczyszczania powietrza jonami, stosowaną wcześniej w najbardziej prestiżowych obiektach świata, do których należy Biały Dom, Pałac Prezydencki w Abu Dabi, a także w prywatnych odrzutowcach Gulfstream.

Certyfikacja również obejmuje inicjatywy wdrożone w zakresie well beingu pracowników. Dostrzeżone zostały projekty organizowane na patio Olivii, sekcje sportowe, wystawy obrazów, fotografii czy rzeźb oraz ogólnodostępny, całoroczny egzotyczny ogród, w którym znajdują się blisko 4 tysiące roślin sięgających nawet 11 metrów wysokości. Z wszystkich tych wydarzeń i udogodnień, rezydenci i goście Olivii mogą korzystać w sposób bezpieczny, dzięki zastosowanym rozwiązaniom. Suma przyjętych rozwiązań poskutkowała tak wysoką oceną IWBI.