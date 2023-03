Gdańska Olivia Centre przygotowuje dwie nowe realizacje. Zgodnie z planami, jeden z budynków kompleksu ma realizować funkcję biurową, a drugi - mieszkaniową, z przeznaczeniem na PRS. Inwestor otrzymał właśnie pozwolenie na budowę obu budynków.

Otrzymane pozwolenie potwierdza kierunek rozwoju, jaki Olivia obrała od początku swojego istnienia jako wielofunkcyjnego, otwartego na mieszkańców i turystów centrum.

Otrzymane pozwolenie jest kolejnym z etapów inwestycji i nie oznacza natychmiastowego rozpoczęcia budowy.

Dalsze analizy rynkowe dadzą odpowiedź, kiedy projekt otrzyma zielone światło dla jego realizacji, choć jego kształt jest już znany.

Nowe budynki zostaną wybudowane w północnej części centrum i osiągną wysokość nieco powyżej 50 metrów, odpowiadając wysokością ostatniej inwestycji Olivia Prime.

Pierwszy budynek mieszkalny na terenie Olivii, którego robocza nazwa Olivia Nord związana jest z faktem, że będzie to najbardziej wysunięty na północ budynek centrum, zapewniać będzie funkcję długoterminowego najmu instytucjonalnego. Ta coraz popularniejsza formuła najmu zapewnia mieszkańcom możliwość wieloletniego zajmowania lokalu, ale także korzystania z wystandaryzowanej obsługi i usług dodatkowych, niedostępnych w przypadku najmu prywatnego. Z drugiej strony, bezpośrednie położenie przy centrum biurowym powoduje uspokojenie ruchu kołowego w okolicy i ożywienie tkanki miejskiej z korzyścią dla całej dzielnicy.

Olivia Nord i Olivia Nova, mat.pras.

Apartamenty i biura w Gdańsku

Na czwartej kondygnacji budynku o roboczej nazwie Olivia Nord zaaranżowany zostanie taras, który będzie pełnić funkcję ogólnodostępnej otwartej przestrzeni. Wypełnią go liczne rośliny i miejsca wypoczynku. W budynku dostępnych będzie 151 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni.

Część mieszkalna osiągnie 17 kondygnacji, zaś drugi budynek sięgnie 15 kondygnacji, oferując 20 tys. mkw. powierzchni biurowo - usługowej. Różnica w liczbie pięter wynika z różnej wysokości lokali, choć wysokość obu budynków jest taka sama. Za projekt wnętrz odpowiedzialna będzie wielokrotnie nagradzana pracownia Design Anatomy, która w swoim portfolio ma projekt wnętrz 32 i 34 kondygnacji Olivii Centre, ponad 100 tys. mkw. biur oraz mieszkań w projektach @Home i Olivia Home.

Za projekt najnowszych budynków odpowiada międzynarodowe biuro architektoniczne Epstein, na świecie realizujące takie obiekty, jak lotnisko O'Hare International w Chicago, a w Polsce Varso, Chmielna 89 czy Mennica Legacy Tower.

Zespół budynków składa się z dwóch form wolnostojących połączonych ze sobą poprzez podium. Sąsiadują ze wspólnym atrium zawierającym ogólnodostępną przestrzeń z zielenią urządzoną o funkcjach publicznych oraz serwisowych. Architektoniczna forma tworzy zwieńczenie układu urbanistycznego istniejącej formy Olivia Centre od strony północnej. W poziomie parteru wejścia do budynków są połączone przestrzennie elementami daszku w formie „meandra” ciągnącego się z przerwami po fasadzie aż do ich południowego narożnika - opisuje Paweł Kochanek, senior designer z biura Epstein pracujący nad projektem Olivia Nord i Olivia Nova.

Olivia Centre coraz bardziej mixed-use

Wprowadzenie funkcji mieszkalnej do Olivii potwierdza jej wieloletnią politykę rozwoju w kierunku wielofunkcyjnego obiektu, otwartego na mieszkańców i ich potrzeby. W dotychczasowych budynkach centrum dostępnych jest już 12 restauracji, liczne punkty usługowe, piekarnia, dwukondygnacyjne centrum fitness, apteka, dwa centra medyczne, ogólnodostępny egzotyczny ogród Olivia Garden, w którym dla gości przygotowano 3,5 tys. roślin sięgających nawet 11 metrów wysokości, reprezentujących ponad 400 gatunków i pochodzących z 5 kontynentów oraz centra eventowo-konferencyjne mogące w sumie pomieścić nawet 1000 osób.

Olivia Centre to także oferta kulturalna i sportowa dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Liczba wydarzeń w każdym miesiącu sięga kilkudziesięciu koncertów, zajęć, a nawet spektakli teatralnych wystawianych na najwyżej położonej scenie w Polsce.

W obu przygotowywanych budynkach kondygnacje parterowe zapewnią kolejne lokale usługowe, dodatkowo rozwijające wachlarz usług dostępnych w Olivia Centre. Tego typu centra lub obiekty wielofunkcyjne (mixed-use) integrują wiele funkcji miejskich. W ostatnich latach szczególną popularnością cieszy się koncepcja miast 15-minutowych, a Olivia staje się regionalnym wyznacznikiem tego trendu. Jego założeniem jest realizacja większości codziennych potrzeb w promieniu 15-minutowego spaceru. Efektem jest wykreowanie żywych i modnych dzielnic miejskich, stanowiących centrum życia społeczności lokalnych.

Rozwój Olivii o kolejne budynki oparty jest na utrzymującym się na wysokim poziomie popycie na jej powierzchnie, a zarazem rozwinięciem o nowe, od dawna sygnalizowane przez rynek funkcje – podkreśla Maciej Kotarski, dyrektor działu komercjalizacji w Olivia Centre.

- Wprowadzenie do naszego centrum funkcji mieszkalnej to równocześnie kolejny ważny krok w rozwoju Olivii jako w pełni wielofunkcyjnego, żyjącego 24 godziny na dobę obiektu. Bardzo czekamy na wprowadzenie funkcji mieszkaniowej do Olivii. Do licznych kawiarni, punktów gastronomicznych i wysoce ocenianych funkcji miejskich wprowadzamy lokale mieszkalne w formie dotychczas niedostępnej na terenie Trójmiasta – zapewniamy połączenie komfortowego życia i pracy w ramach jednego obiektu - dodaje.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl