Zmiana charakteru i wykorzystania nowoczesnych biur powoduje, że centra biznesowe mocno konkurują prześcigając się bądź w obszarze warunków najmu, bądź cen. Olivia Centre obrała swoją autorską drogę.

Olivia Centre zapewnia najemcom to, czego potrzebują najbardziej.

Jednym z tych obszarów jest wsparcie rekrutacji.

Rezydenci Olivii rekrutują równocześnie blisko 2 tyś. pracowników.

Na początku 2022 roku rynek nieruchomości obiegła informacja, że rezydenci Olivii Centre rekrutują równocześnie blisko 2 tyś. pracowników. Wkrótce do takich firm jak Amazon, Nike i Telus, świadcząca usługi dla takich gigantów, jak Facebook, dołączyła firma Capgemini, która ogłosiła budowę swoich struktur na poziomie 800 osób w ciągu najbliższych miesięcy. Tak dynamiczny rozwój firm i idące za tym potrzeby zyskują aktywne wsparcie ze strony Olivia Centre, które rozwijają szereg własnych i wspierają inicjatywy firm doradczych działających w jej budynkach, aby firmy mogły pozyskać kadry, które są im niezbędne do osiągania biznesowych sukcesów.

Coworking O4.

To tutaj pięć lat temu powstał trójmiejski klub HR, zrzeszający obecnie 200 osób związanych z rekrutacją i rozwojem osobistym pracowników z całego Trójmiasta. Klub stanowi pole wymiany wiedzy, analizy trendów i współpracy z licznymi firmami doradczymi oraz ośrodkami akademickimi. Jest również hubem rekrutacyjnym, który w jednym miejscu udostępnia oferty pracy wielu pracodawców, co ułatwia poszukiwania wszystkim zainteresowanym.

Nasze działania skupiają się na analizie trendów i zmianach sytuacji na rynku. Klub zapewnia wiele korzyści dla całego trójmiejskiego środowiska HR. Ostatnie lata do naszego środowiska wprowadziły olbrzymie zmiany, szczególnie w modelu pracy, co od działów zarządzania kadrami wymagało bardzo wytężonej pracy i dostosowania organizacji do rewolucji, która łączyła się z przejściem organizacji na pracę zdalną. Nasza współpraca w tym okresie pozwoliła dzielić się doświadczeniami, informować o wdrażanych rozwiązaniach i wzajemnie się uczyć i motywować. W okresie po pandemii przygotowujemy naszych członków na wyzwania związane z pracą hybrydową, bieżącą motywacją pracowników oraz zachętami przyczyniającymi się do ich powrotu do biur – mówi Małgorzata Gwozdz, inicjatorka klubu, a równocześnie dyrektorka działu HR w Olivia Centre.



Coworking O4 to organizacja, która nie tylko udostępnia przestrzeń startupom, ale i aktywnie wspiera rozwijające się firmy z całego centrum w zakresie pozyskiwania pracowników. O4 nawiązało współpracę z najważniejszymi uczelniami wyższymi całej aglomeracji, dzięki czemu powstał projekt speed-datingu – tzw. szybkich randek rekrutacyjnych, w czasie których studenci mają okazję zaprezentować się pracodawcom i zdobyć wymarzoną pracę jeszcze przed zakończeniem studiów. Speed-dating w swoim zamyśle miał być głównie wstępem do właściwej rekrutacji, służącym zainteresowaniu sobą obu stron procesu. Jednak, jak pokazują doświadczenia z dotychczasowych 4 edycji, wstępna selekcja kandydatów dokonywana przez zespół O4 powoduje, że blisko połowa kandydatów spełnia oczekiwania rekruterów już na pierwszym etapie, dostając propozycję pełnowymiarowej pracy wkrótce po zakończeniu procesu.

O4 nawiązało współpracę z najważniejszymi uczelniami wyższymi całej aglomeracji.

Zaangażowanie Coworkingu O4 nie ogranicza się wyłącznie do organizacji spotkań pracodawców ze studentami. Poprzedza je cykl spotkań, w czasie których kandydaci do pracy uczą się autoprezentacji, opracowania CV i umiejętności wyłuskania ze swojego doświadczenia jak najwięcej faktów, które mają szansę wpaść w oko przedstawicieli firm. W ten sposób wielu młodych ludzi staje oko w oko z rekruterem dobrze przygotowanych i z pełną świadomością swojej wartości i kompetencji. Ta praktyka wpływa także na zadowolenie przyszłych pracodawców, przed którymi stają dobrze zmotywowani i przeszkoleni kandydaci do pracy.

Współpraca ze szkołami przybiera również inne formy. O4 ma w swoim doświadczeniu chociażby akceleratory karier, w czasie których młodzi ludzie pod okiem doświadczonych mentorów z wiodących światowych korporacji i innowacyjnych start-up'ów przez pół roku pracują nad własnymi projektami. Po zakończeniu akceleracji zespoły prezentują swoje projekty przed profesjonalnym jury, oceniającym je pod względem innowacji, szans powodzenia, jak również umiejętności zespołowej prezentacji swoich pomysłów przed audytorium liczącym blisko 200 osób.

Olivia wspiera ponadto sieć firm doradczych i szkoleniowych, które na jej terenie działają od lat. Jedną z najprężniej działających jednostek jest szkoląca programistów InfoShare Academy oraz konferencja InfoShare, które od lat mogą liczyć ze wsparcia finansowego i organizacyjnego swoich projektów. Na terenie Olivii działa również Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Centrum Rozwoju Talentów. Ta pierwsza pomaga rozwijać kadry menedżerskie korporacji będąc jednym z liderów kursów MBA (Master of Business Administration) w Polsce północnej. Centrum Rozwoju Talentów organizuje kursy dla młodzieży i dorosłych z zakresu przygotowania do rekrutacji i wejścia na rynek pracy. W ubiegłym roku zorganizowało 241 wariantów warsztatów, w których wzięło udział łącznie ponad 4 tys. osób (978 dorosłych i 3099 młodzieży)

Z badań przeprowadzonych wśród pracowników wszystkich firm znajdujących się w Olivii wynika, że jest jeszcze coś, co oni sami cenią, a co dla nich jest sporym magnesem motywującym do przyjścia do pracy. Jest to komfort pracy i społeczność, której czują się częścią. Liczne wydarzenia, jak lato na patio z muzyką na żywo, cateringiem i eventami towarzyszącymi czy też całoroczne projekty, jak Olivia Yacht Club, klub fotografii, sekcje piłki nożnej i siatkówki, górskiej jazdy rowerem, biegów przełajowych czy możliwość trenowania jogi w ogrodzie botanicznym Olivia Garden nie są dostępne w żadnym innym centrum biurowym w Polsce.

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy bardzo sobie cenią inicjowane przez nas projekty, które z jednej strony integrują i wpływają na satysfakcję z pracy, a z drugiej odciążają samych pracodawców z potrzeby ich organizacji we własnym zakresie. Co więcej, wyniki badań pokazują również, że znaczna część osób zmieniających pracę szuka jej wśród innych firm Olivii, właśnie z tego względu, że nie chcą pozbawiać się wielu codziennych udogodnień. To dla nas wielka satysfakcja i potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek działań sprzyja rozwojowi i sukcesowi najemców – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre.

