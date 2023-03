Obligacje operatora i właściciela gdańskiego kompleksu biurowego Olivia Centre zadebiutują na giełdowym rynku Catalyst 7 marca.

Do obrotu trafi 25 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

W planach jest wprowadzenie do obrotu także pozostałych serii (M-R) z ostatniego programu emisyjnego, który wyniósł łącznie 89,825 mln zł.

Będzie to pierwszy debiut na Catalyst w tym roku.

Olivia Centre jest największym centrum biznesowym w północnej Polsce i jednym z największych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. W jej skład wchodzi dziewięć budynków zlokalizowanych w samym sercu trójmiejskiej aglomeracji. Powierzchnia gdańskiego Centrum wynosi 175 tyś. mkw., a docelowo ma znacznie przekroczyć 200 tyś. mkw. Projekt całego centrum powstał w pracowniach Konior&Partners oraz BJK Architekci, podobnie jak projekty poszczególnych budynków. Najwięksi rezydenci Olivii to Amazon, Bayer, Capgemini, Deloitte, Energa, EPAM, Fujifilm, Lyreco, Medicover, Nike, Nordea, PwC, Ricoh, Sii, Thyssenkrupp.

Centrum posiada zdywersyfikowany portfel najemców a wysoka jakość technologiczna projektu została potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami i licznymi nagrodami. Olivia Centre utrzymała pierwszy na świecie, maksymalny wynik w międzynarodowej certyfikacji WELL. Po raz drugi została uznana za całkowicie bezpieczne, przyjazne i odpowiedzialne miejsce do pracy, uzyskując potwierdzenie International Well Building Institute (IWBI) z Nowego Yorku. Po roku od pierwszej certyfikacji utrzymał maksymalną ocenę 25 punktów na 25 możliwych we wszystkich analizowanych kategoriach. Sprawdzane było bezpieczeństwo użytkowników budynków, a także rozwiązania podnoszące jakość życia na terenie centrum biznesowego. Ocenę tę zdobyła w 22 podstawowych kategoriach oraz w 3 dodatkowych, związanych z wdrożonymi na jej terenie innowacjami.

W ciągu 13 lat Olivia Business Center przeprowadziła łącznie 31 emisji obligacji na ponad 560 mln zł z czego 18 emisji na ponad 350 mln zł zostało już spłacone. Oprocentowanie Obligacji z ostatniego programu wynosi WIBOR6M +5,3 proc., a wypłata odsetek następuje co 6 miesięcy. Termin zapadalności serii L to 25.05.2025 r. Obligacje są zabezpieczone poręczeniem spółki Tonsa Commercial Rei NV (głównego akcjonariusza Emitenta oraz właściciela spółek celowych projektu Olivia Centre) do wysokości co najmniej 150 proc. wartości nominalnej obligacji.

Środki z emisji w ramach ostatniego programu, zakończonego z końcem 2022 r. przeznaczone zostały zgodnie z ich celem m.in. na finansowanie nowych projektów inwestycyjnych - projektów mieszkaniowych realizowanych w ramach Grupy Olivia m.in. na zakup gruntu i realizację projektu Platynowa Park w Gdańsku oraz zakup gruntu przy ul. Stężyckiej w Gdańsku, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia wcześniej wyemitowanych obligacji.

