OmniOffice podwaja powierzchnię zajmowaną w The Hub

OmniOffice, operator biur serwisowanych wynajął kolejne 1500 mkw. w The Warsaw HUB, przy Rondzie Daszyńskiego. W sumie firma zajmie blisko 3100 mkw. na dwóch piętrach, w których znajdą się gotowe do pracy gabinety, sale konferencyjne i biura wirtualne.

OmniOffice dołączyło do grona najemców The Warsaw HUB w październiku poprzedniego roku wynajmując 1550 mkw. powierzchni biurowej.

Zainteresowanie biurami w nowoczesnym kompleksie było tak duże, że firma podpisała umowę na drugie tyle przestrzeni.

Agentem wspierającym Ghelamco w wynajmie powierzchni w The Warsaw HUB jest JLL.

– Cieszymy się, że najemcy rozwijają się w naszych budynkach. The Warsaw HUB jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie biurowców Ghelamco, a zastosowanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w trakcie pandemii zostało docenione prestiżowym certyfikatem WELL Health-Safety Rating – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

– Powiększenie powierzchni, którą obecnie zajmujemy w The Warsaw HUB o dodatkowe piętro jest dla nas naturalną decyzją. Podjęliśmy ją dzięki zainteresowaniu naszych klientów wybierających właśnie tę lokalizację. Dzięki dodatkowej kondygnacji będziemy mogli z większą łatwością przyjąć nie tylko mniejsze podmioty szukające eleganckiej i prywatnej powierzchni, ale także większe zespoły szukające elastycznych warunków najmu – dodaje Piotr Woźny, CEO OmniOffice.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

OmniOffice oferuje nowoczesne biura serwisowane, czyli wyposażone i gotowe do pracy gabinety i sale konferencyjne oraz biura wirtualne – udostępnienie adresu rejestrowego dla firmy z pełną obsługą korespondencji. Firma funkcjonuje na polskim rynku od 2013 roku, a swoje usługi świadczy w najlepszych lokalizacjach i biurowcach w centrum Warszawy.

OmniOffice należy do grona prestiżowych najemców The Warsaw HUB, wśród których znajdują się uznane polskie i międzynarodowe firmy, m.in.: Getin Noble Bank, Standard Chartered, GATX, Atradius, Elanco, GrECo i Cushman & Wakefield. W jednej z trzech wież kompleksu znajdują się hotele Crowne Plaza i Holiday Inn Express, które jako pierwsze w Europie otrzymały prestiżowy certyfikat bezpieczeństwa WELL Health-Safety Rating. W grupie najemców handlowych i usługowych są natomiast m.in. supermarket Biedronka, klub fitness Zdrofit, drogeria Rossmann oraz restauracja McDonald’s.