OmniOffice wynajmuje w The Warsaw HUB powierzchnię pod biura serwisowane

Do grona najemców The Warsaw HUB dołączył OmniOffice, operator biur serwisowanych. Firma wynajęła w wieżowcu 1550 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, na której znajdą się gotowe do pracy gabinety, sale konferencyjne i biura wirtualne.

Umowa pomiędzy OmniOffice a deweloperem, firmą Ghelamco, została podpisana na okres 7 lat. Spółka przygotuje dla najemców 1550 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w kompleksie The Warsaw HUB w samym sercu biznesowego centrum Warszawy. Powierzchnie OmniOffice to 180 gotowych stanowisk pracy na 26. piętrze wieżowca, przygotowanych w 52 gabinetach. Spółka zapewni też najemcom sale konferencyjne oraz komfortową strefę wypoczynku.



– Najwyższej jakości przestrzenie coworkingowe i biura serwisowane od samego początku były ważną częścią programu funkcjonalnego The Warsaw HUB. Dlatego cieszymy się, że ofertę naszej flagowej inwestycji wzbogacą usługi świadczone przez doświadczonego gracza w tym segmencie – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

– Doskonale wiemy, że okolice ronda Daszyńskiego są najszybciej rozwijającą się dzielnicą biurową Warszawy i naszych biur nie mogło zabraknąć w tym miejscu. Dodatkowo, założenia funkcjonalne The Warsaw HUB uwzględniające serwisowane biura i najwyższą jakość są nam wyjątkowo bliskie. Jesteśmy przekonani, że nasi najemcy docenią naszą współpracę – podkreśla Piotr Woźny, CEO OmniOffice.

OmniOffice oferuje nowoczesne biura serwisowane, czyli wyposażone i gotowe do pracy gabinety i sale konferencyjne oraz biura wirtualne – udostępnienie adresu rejestrowego dla firmy z pełną obsługą korespondencji. Firma funkcjonuje na polskim rynku od 2013 roku, a swoje usługi świadczy w najlepszych lokalizacjach i biurowcach w centrum Warszawy.



OmniOffice dołączył do stale poszerzającego się grona prestiżowych najemców The Warsaw HUB, wśród których znajdują się uznane polskie i międzynarodowe firmy, m.in.: Getin Noble Bank, Standard Chartered, GATX, Atradius, Elanco, GrECo i Cushman & Wakefield. W jednej z trzech wież kompleksu wkrótce otworzą się hotele Crowne Plaza i Holiday Inn Express. W grupie najemców handlowych i usługowych są natomiast m.in. supermarket Biedronka, klub fitness Zdrofit, drogeria Rossmann oraz restauracja McDonald’s.

Ghelamco w transakcji doradzała firma JLL, która jest wyłącznym agentem odpowiedzialnym za wynajem powierzchni biurowej, handlowej i usługowej w The Warsaw HUB.