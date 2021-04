OncoArendi Therapeutics stawia na Łódź. Nowe laboratorium w biurowcu

OncoArendi Therapeutics podpisała 10-letnią umowę najmu nieruchomości biurowej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 30, wynajmując 476 mkw. przeznaczonych pod nowe laboratorium firmy. Najemcę w transakcji najmu reprezentował nowy podmiot doradczy na rynku nieruchomości, firma PNConsulting.

- Cieszymy się na rozwój naszej firmy w Łodzi, z którą związani jesteśmy od lat. W związku z dynamicznym rozwojem OncoArendi poszukiwaliśmy wraz z naszym doradcą Pawłem Nowakowskim z firmy PNConsulting odpowiedniej lokalizacji pod nowoczesne laboratorium spełniające nasze oczekiwania oraz zabezpieczające dalszy dynamiczny wzrost firmy w przyszłości – mówi Sławomir Broniarek, członek zarządu, dyrektor finansowy OncoArendi.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Onco Arendi to firma z sektora biotechnologii, która pozyskuje z rynku kapitał i przeznacza go na badania i rozwój nad, m.in. nowymi terapiami. Wcześniej działała już w Łodzi - dzięki sfinalizowanej transakcji przeprowadza się do nowej lokalizacji umożliwiającej rozwój B+R.

Retransmisja sesji: FOKUS NA TRÓJMIASTO - Biura