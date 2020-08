Oni będą z nami na Property Forum 2020! Zapraszamy już 14 i 15 września!

Zapraszamy na jubileuszową, 10. edycję Property Forum, które odbędzie się 14-15 września 2020 r. w Warszawie. Od 10 lat na Property Forum spotykają się szefowie i osoby zarządzające największymi firmami na rynku nieruchomości w Polsce - inwestorzy i deweloperzy, cenieni eksperci, przedstawiciele banków i instytucji finansowych, najemcy oraz samorządowcy. Tak będzie i w tym roku – to właśnie teraz spotkanie i wymiana opinii oraz doświadczeń są cenne jak nigdy dotąd. W sesjach dyskusyjnych oraz rozmowach 1:1 będą z nami m.in.: Jonathan Willén, CEO of Europi Property Group; Doug Stephens, założyciel, Retail Prophet; Andrew Konig, CEO, Redefine Properties Limited.

Property Forum 2020 to hybrydowa formuła - na żywo i w sieci, wyjątkowi goście, a także Gala oraz finał prestiżowych konkursów Prime Property Prize 2020 i Proptech Festival 2020.

Spotkajmy się, by wspólnie rozmawiać o wyzwaniach i perspektywach rynku nieruchomości komercyjnych w post-covidowej rzeczywistości - z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniających otwarty dostęp do wydarzeń i treści, interaktywność i bezprecedensowy medialny zasięg - tradycyjnie, wydarzenie będzie relacjonowane na portalu PropertyNews.pl – największym serwisie o rynku nieruchomości komercyjnych w naszym kraju, innych serwisach Grupy PTWP oraz mediach społecznościowych.

Praca, handel, przemysł czasu wolnego i spotkań, łańcuchy dostaw oraz inwestycje w post-covidowej rzeczywistości - m.‌in. o tym będziemy rozmawiać podczas Property Forum 2020.

W dyskusjach i rozmowach 1:1 wezmą udział m.in.:

Michał Baryżewski, wiceprezes, biuro Arch-Deco

Radosław Biedecki, radca prawny, partner, Noerr

Tomasz Buras, dyrektor zarządzający, Savills

Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego, Savills w Polsce

Robert Dobrzycki, CEO, Panattoni Europe

Paweł Florek, dyrektor operacyjny, TDJ

Mateusz Grabiec, partner, Baker McKenzie

Tomasz Jagiełło, prezes zarządu, dyrektor generalny, Helios SA

Jolanta Jaworska, Government & Regulatory Affairs Director IBM Polska i Kraje Bałtyckie i Ukraina

Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu, dyrektor generalna, Metro Properties

Maciej Kiepal, kierownik sprzedaży produktów marki Armstrong w Polsce

Agata Koczoń-Kobrzyńska, członek zarządu, dyrektor na Polskę, Europtima

Andrew Konig, CEO, Redefine Properties Limited

Kamil Kowa, członek zarządu, dyrektor działu Corporate Finance & Valuation, Savills w Polsce

Maciej Krawiecki, Head of Leasing, 7R SA

Marcin Mazurek, prezes zarządu, Polski Holding Nieruchomości SA

Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Marcin Nowak, prezes zarządu, ABSL

Waldemar Olbryk, członek zarządu Echo Investment

Henryk Orfinger, wiceprezes zarządu, Dr Irena Eris SA

Paweł Panczyj, członek zarządu, ABSL

Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. leasingu i sprzedaży, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej

Michał Sapota, prezes, HRE Investments

Wojciech Skoczylas, Retail Director Costa Poland & Latvia

Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager, P3 Logistic Parks

Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny, TDJ Estate

Dominik Sołtysik, wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjny, ORBIS SA

Doug Stephens, założyciel, Retail Prophet

Kamil Szymański, dyrektor działu magazynowego i przemysłowego, Savills

Aleksander Walczak, prezes zarządu, Dekada SA

Jonathan Willén, CEO of Europi Property Group

Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej

Paweł Żelich, radca prawny, associated partner, Noerr

1

2

3

4

5