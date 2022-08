Open space już nie wystarcza. Zaglądamy do nowego biura UPM w kompleksie Eximius Park

Aranżację nowych przestrzeni przygotowała Grupa 68, a za realizację projektu, dostawę i montaż mebli odpowiadała firma HOOF.

W założeniu projekt miał stanowić odzwierciedlenie filozofii i podejścia firmy UPM do pracownika.

Oprócz efektownych rozwiązań i nowoczesnej estetyki, biuro spełnia wszystkie wymogi post-pandemicznego środowiska pracy.

Kluczową kwestią dla firm po okresie pandemii jest ponowne odtworzenie kontaktów pomiędzy pracownikami i zespołami - wskazuje Marcin Kasza z Grupy 68, twórca projektu architektonicznego.

Biura mają służyć nie tylko do pracy, ale również do wzmocnienia relacji międzyludzkich i między zespołowych oraz do spotkań bezpośrednich. Z drugiej strony oczekuje się od architekta tworzenia bardziej przyjaznych, mniej formalnych przestrzeni, które nawiązują do komfortu pracy z domu, w których chce się spędzać czas i efektywnie pracować. Nowa siedziba UPM jest próbą sprostania nowym wymaganiom, mam nadzieję, że udaną - dodaje Marcin Kasza.

To, jak pracownicy czują się w przestrzeni biurowej, odzwierciedla się w ich efektywności, ale także podejściu i identyfikacji z marką, dla której pracują. Pandemia zmieniła patrzenie na sposób pracy. Choć mówi się o tym, że biura nie będę wkrótce potrzebne, gdyż można je będzie przenieść do domów i pracować wyłącznie zdalnie, jest zupełnie odwrotnie. Dymitr Malcew, architekt pracujący na stałe w Azji, twierdzi, że przestrzenie biurowe będą pełniły jeszcze ważniejsze funkcje niż przed pandemią, a przy tym ich rola zmieni się diametralnie. Zamiast miejsca, gdzie pracownicy spędzają 8 godzin przy biurku, biura staną się platformą spotkań, miejscem pracy zespołowej, budowania relacji, koncentracji, a nawet odpoczynku. Dlatego tak ważne jest, by projektować przestrzenie przeznaczone do wszelkiego rodzaju aktywności.

mat.pras.

- Na rynku wyposażenia przestrzeni biurowych jesteśmy obecni ponad 30 lat. Ale zmiany, które dokonały się w czasie pandemii to rewolucja w podejściu do pracowników, do sposobu wykonywania przez nich pracy i do ich potrzeb. Cieszymy się, że możemy w procesie tych zmian uczestniczyć i służyć swoim doradztwem w zakresie rozwiązań meblowych, tworzenia interesujących miejsc, które sprzyjają kreatywności i efektywności, a co ważniejsze wspierają firmę w tworzeniu bardzo inspirującej atmosfery pracy - podkreśla Łukasz Toczek z firmy Hoof Concept.

Wyjątkowość projektu

Można zauważyć korelację pomiędzy lojalnością pracowników a tym, jak czują się w miejscu pracy. Nowe podejście w projektowaniu biur koncentruje się na komforcie osobistym i dobrym samopoczuciu osób w nich pracujących oraz zapewnieniu im odpowiedniego środowiska i narzędzi. Myśląc o wyposażeniu nowego biura, UPM Kymmene postanowiła stworzyć miejsce, które odzwierciedla filozofię marki, ale także takie, w którym pracownicy chcą nie tylko pracować, ale także przebywać. Dlatego w projekcie zadbano o każdy szczegół, nic nie znalazło się tu przypadkiem. Co więcej, zastosowano rozwiązania oparte o najnowsze technologiczne innowacje. Stanowiska pracy zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, tak by uwzględniały komfort i wellbeing pracowników. Zamontowano piloty sterujące wysokością biurka z funkcją bluetooth, która pozwala na sterowanie poprzez telefon, a także uaktywnia tryb pracy mieszanej (siedząco - stojącej). Podobne rozwiązania zastosowano w salach konferencyjnych: ergonomiczne krzesła z regulacją wysokości oraz pełne wyposażenie w mediaporty.

mat.pras.

- W aranżacji naszego nowego biura staraliśmy się nawiązać do misji firmy UPM związanej z dbałością o środowisko naturalne i innowacyjnością. W procesie projektowania wnętrz, ważny był komfort pracy naszych pracowników oraz stworzenie inspirujących pomieszczeń do pracy zespołowej. Zyskaliśmy znakomitą przestrzeń do wzmacniania relacji wypełnioną elementami leśnymi. Zielone otoczenie Eximius Parku jest świetnym dopełnieniem wspierającym poczucie bycia blisko natury - wskazuje Magdalena Sosnowska-Kaleta z UPM.

Patricia Urquiola podkreśla, że inspiracji należy szukać właśnie w naturze. Dlatego dziś projektuje się biura, wykorzystując materiały i produkty, które spełniają normy i wysokie proekologiczne standardy. We wnętrzach pojawia się coraz mniej korporacyjnych palet kolorystycznych. Zastępują je bardziej subtelne i neutralne barwy, ciepłe materiały, takie jak drewno i tkaniny. Także formy i detale stają się miękkie, opływowe, zachęcające do dotyku i działające na zmysły. Biofilia jest jedną z odsłon szerszego kierunku, jakim jest human-centric design, czyli projektowanie skoncentrowane na potrzebach człowieka. Kontakt z naturą i otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb. Najbardziej postępowe firmy tworzą projekty miejsc pracy, czerpiąc inspiracje spoza tradycyjnych środowisk pracy - takich jak hotelarstwo - w celu lepszego przewidywania i zaspokajania potrzeb pracowników. W biurze UPM nie mogło tego zabraknąć, a marka Hoof zadbała o to by meble, które trafiły do biura, jeśli nie w całości, to w dużej części składały się z naturalnych elementów. W strefie collaboration area ustawiono drewniane stoły i ławki z litego dębu. W kuchni ustawiono drewniane krzesła, a wełna to podstawowy materiał wszystkich tapicerowanych mebli. Co wpisuje się w trend prosto z Mediolanu, w którym jedną z głównych cech designu jest komfort.

mat.pras.

Uporządkować przestrzeń - wygłuszyć hałas

Redukcja szumów, komfort pracy w ciszy, to coś, na czym warto skupiać się w projektowaniu przestrzeni biurowej. Dlatego w nowym biurze UPM nie mogło zabraknąć takich elementów wyposażenia jak panele akustyczne, które pomagają redukować hałas w otwartych przestrzeniach. Zadbano także o uporządkowane biura poprzez nietypowe, przemyślane rozwiązania do prowadzenia kabli w biurkach. Kropką nad i były przepierzenia ze sklejki, część z nich przypominająca „drzewa”.

Pracownicy szukają dziś przyjaznych, mniej formalnych przestrzeni, które przypominają im o komforcie pracy z domu. Nowa siedziba UPM to doskonały przykład dobrze zaaranżowanego wnętrza, które jest funkcjonalne, ergonomiczne, a to wszystko w trosce o najwyższy standard, najlepsze wykończenie.