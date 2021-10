Orange inwestuje w data center. To jeden z najbardziej innowacyjnych obiektów tego typu w Polsce

Obiekt Warsaw Data Hub jest gotowy do użytku. Znajduje się 22 km od centrum Warszawy, przy drodze krajowej DK 7 i 6 km od węzła S8 – DK 7 w Jankach.

To 1 600 mkw. netto powierzchni kolokacyjnej, 4 komory serwerowe po 400 mkw. każda. Powierzchnia całkowita to 6 700 mkw.

Znajdą się w nim zarówno kluczowe elementy sieci operatora, jak i infrastruktura jego klientów.

- Od lat konsekwentnie inwestujemy znaczące kwoty w rozwój sieci i usług, aby trafiać w rosnące potrzeby naszych klientów. Nasza infrastruktura musi być gotowa na obsłużenie stale rosnącego ruchu. Tylko w sierpniu 2021 odnotowaliśmy ok. 64-proc. wzrost ilości danych przesłanych po światłowodzie w porównaniu do sierpnia 2020. Polskie firmy coraz chętniej się cyfryzują, coraz częściej wybierają rozwiązania chmurowe - mówi Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

- Warsaw Data Hub znacząco powiększy nasz potencjał kolokacyjny, możemy też w miarę potrzeb rozbudowywać ten obiekt. Najnowsze rozwiązania zastosowane w tym centrum pozwolą nam też na redukcję liczby wykorzystywanych urządzeń, co w połączeniu z ich najwyższą efektywnością energetyczną zaowocuje zwiększeniem efektywności energetycznej naszej sieci. W praktyce oznacza to redukcję poziom emisji CO² o około 5 tys. ton rocznie. To ważny krok w kierunku całkowitej neutralności klimatycznej, którą planujemy osiągnąć w 2040 r. – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Warsaw Data Hub, który po przeniesieniu najważniejszych systemów Orange Polska stanie się jednym z kluczowych węzłów sieci operatora, pozwoli także Orange zaoferować klientom biznesowym nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne zaplecze w postaci usług data center i kolokacji zgodnie z ich potrzebami. W tym kontekście bardzo ważne jest położenie WDH w pobliżu Warszawy, bo to właśnie w stolicy popyt na tego typu usługi rośnie najszybciej.