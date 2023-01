Krakowski budynek biurowy V.Offices został doceniony przez kolejnego najemcę. Firma Orange wynajęła ponad 2 tys. mkw. i w październiku ubiegłego roku wprowadziła się do nowego biura.

V.Offices jest atrakcyjnym miejscem pracy, oferującym ponad 21 400 mkw. powierzchni biurowej.

Knight Frank, który jest agentem wyłącznym odpowiedzialnym za komercjalizację biurowca, w procesie negocjacji doradzał właścicielowi – firmie AFI Europe.

Najemcę reprezentowała firma doradcza CBRE.

Rozpoczynając rozmowy z Orange wiedzieliśmy, że poszukując nowego biura, firma kładzie bardzo duży nacisk na ekologiczne rozwiązania. V.Offices uznawany jest za najbardziej zielony biurowiec w Polsce. Nasz obiekt oferuje szereg udogodnień oszczędzających energię i wodę, stawiając na odnawialne źródła energii i systemy odzysku ciepła, mocy oraz wilgoci z wentylacji i klimatyzacji. Jestem pewny, że nowi użytkownicy docenią również udogodnienia budynkowe dla rowerzystów, jak również chętnie korzystać będą z zielonego patio – komentuje Sebastian Kieć, CEO w AFI Europe Poland.

V.Offices jest atrakcyjnym miejscem pracy, oferującym ponad 21 400 mkw. powierzchni biurowej. To świetnie zlokalizowany punkt na mapie Krakowa pod względem dostępu do komunikacji miejskiej. W jego bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, a dojazd do głównego dworca kolejowego zajmuje niespełna 3 minuty. Ponadto biurowiec zorientowany jest na ekologię, oferując możliwość ładowania samochodów elektrycznych oraz stacje rowerowe i prysznice dla rowerzystów, będące odpowiedzią na potrzeby pracowników wybierających transport nieszkodliwy dla środowiska. V.Offices na etapie projektowania został wyróżniony certyfikatem BREEAM „International New Construction" na poziomie Outstanding, uzyskując wynik 98,87 proc.

Po licznych spotkaniach na przestrzeni ostatnich miesięcy i wielu podpisanych umowach najmu, wiemy, że V.Offices wybierają firmy świadome wyjątkowości tego budynku. Cieszymy się, że tak rozpoznawalna i silna marka dołączyła do grona najemców. Liczę na to, że nowe biuro będzie miejscem, które wpłynie na zadowolenie pracowników i ich efektywność – dodaje Monika Sułdecka-Karaś, Partner i Dyrektor Regionalna w Knight Frank.

Wybierając nowe biuro kierujemy się wieloma elementami, które powinny ułatwiać życie naszym pracownikom. Przede wszystkim doskonała lokalizacja V.Offices – usytuowanie biurowca sprawia, że każdy w dogodny sposób dostanie się do pracy. Nie mniej ważny jest fakt posiadania przez V.Offices certyfikatu BREEAM na poziomie Outstanding – daje nam to pewność, że wdrożone praktyki i działania wpisują się w naszą strategię OrangeGoesGreen. Dzięki elastycznej, odpowiadającej na potrzeby pracy hybrydowej powierzchni jesteśmy w stanie zapewnić naszym pracownikom jeszcze lepsze środowisko pracy, uszyte specjalnie pod nich. Wiemy, że w takim biurze jak V.Offices każdy z nich znajdzie dla siebie idealne miejsce – mówi Adam Wrzosek, Dyrektor Środowiska Pracy w Orange Polska.

Orange Polska jest liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych. W ramach swojej działalności dostarcza usługi telekomunikacyjne, multimedialne i rozrywkowe, korzystając z nowoczesnych technologii.

Współpracujemy z firmą Orange od wielu lat, dlatego doskonale znamy potrzeby naszego klienta w kwestii przestrzeni biurowej. Dla naszego klienta biuro i jego jakość odgrywają bardzo ważną rolę, szczególnie w kontekście dbania o pracowników. Przestrzeń w biurowcu V.Offices z jednej strony daje duże możliwości dopasowania do potrzeb najemcy, z drugiej zaś, samo otoczenie jest bardzo atrakcyjne dla pracowników. To idealne połączenie – mówi Maciej Dubiel, zastępca dyrektora w krakowskim biurze CBRE.

