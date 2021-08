Orange stara się sprzedać biurowiec w Sosnowcu. Przedstawił śmiały projekt

W biurowcu przy rondzie przy ulicach Grota - Roweckiego i Gospodarczej w dzielnicy Rudna w Sosnowcu były kiedyś biura Telekomunikacji Polskiej. Orange chce sprzedać kompleks o powierzchni użytkowej budynków 6700 mkw. do końca roku 2021, w związku z czym obniżył cenę do niecałych 8 mln zł (Poprzednio był to 11 mln zł).

Żeby pokazać możliwości sprzedawanej działki, firma Orange zaangażowała architektów z Katowic, z pracowni 2H+ Architekci, którzy przygotowali projekt apartamentowca z częścią handlowo-usługową na parterze, mnóstwem zieleni, deptakiem, tarasami na dachu.



Los projektu zależy od kupca. Dawny biurowiec można przerobić również na budynek handlowo-usługowy. To nie pierwszy projekt architektów 2H+ dla Orange. W Katowicach przy Spodku zaprojektowali też czarny apartamentowiec, który wystawiony jest na sprzedaż za 18 mln zł.