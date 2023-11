Ogłoszenie decyzji WeWork o wdrożeniu planu naprawczego przyciąga uwagę rynku. Analizując poziom najmu w działających w Warszawie biurach firmy widać jednak, że w Polsce spółce udało się zbudować mocną markę.

Złożenie przez WeWork wniosku o ochronę przed upadłością może być ostatnia próbą ratowania sturtupowego giganta.

Wcześniej firma stawiająca na rozwój coworkingu na całym świecie była wyceniana na 47 mld dolarów.

Już w sierpniu tego roku WeWork wykazywał duże problemy, a jego sytuacja wzbudzał niepokój inwestorów.

W tym roku z WeWork odeszła spora grupa menedżerów różnego szczebla. W maju br. ze stanowiska ustąpił dyrektor generalny Sandeep Mathrani, który przez komentatorów rynku postrzegany był wcześniej jako potencjalny mąż opatrznościowy startupu.

Po złożeniu wniosku o uruchomienie procedur pozwalających podjąć spółce kroki chroniące ją przed upadłością, jej władze opublikowały oświadczenie, w którym przyznały, że w ramach podjętych działań około 92% wierzycieli firmy zgodziło się już na zamianę zabezpieczenia długu na kapitał w ramach umowy o wsparciu restrukturyzacyjnym. Te ugody zmniejszyły długi firmy o około 3 miliardów dolarów. To jednak nadal nie ratuje sytuacji.

Według Piotra Łagowskiego podejmowane przez WeWork działania są obecnie jedynym sposobem na przeprowadzenie restrukturyzacji i renegocjacji umów najmu o wartości ponad 13 miliardów dolarów, a właściwie dokonać ich gruntownego resetu.

A jest o co walczyć, bo WeWork jeszcze na koniec czerwca dysponował powierzchnią biurową dostępną w 777 lokalizacjach na całym świecie.

Według Krzysztofa Misiaka z Cushman & Wakefield trudno dziś przewidywać, w jakim kierunku się potoczy restrukturyzacja firmy. Wiadomo, że póki co firma może prowadzić działalność w oparciu o plan naprawczy.

WeWork działa także w Polsce, co natychmiast po ogłoszeniu decyzji spółki wywołało zainteresowanie losami pięciu warszawskich lokalizacji firmy. Warto jednak zaznaczyć, że biura w różnych krajach i miastach mają różny potencjał i szanse rozwojowe.

W przypadku Polski, a przynajmniej analizując poziom najmu w działających w Warszawie biurach WeWork, widzimy, że firmie udało się zbudować mocną markę i radzi sobie u nas dobrze, co potwierdzają pojawiające się w deklaracje innych operatorów o potencjalnym zainteresowaniu lokalizacjami WeWork - ocenia Krzysztof Misiak.

Według eksperta, WeWork - poza dużym wpływem na szybszy rozwój modelu biur flex na świecie - miał też ogromny wpływ na trendy w projektowaniu przestrzeni biurowych w tradycyjnych biurach – jak np. tworzenie wielofunkcyjnych części wspólnych czy popularyzację elastycznych przestrzeni do pracy (hot deski, pokoje do pracy w skupieniu).

Sama idea biur flex, czyli elastycznego modelu wynajmu, dobrze wpisała się także w potrzeby rynku po doświadczeniach pandemii.

Firmy dziś otwierają się np. na rekrutacje w wielu lokalizacjach, aby konkurować o talenty. W sytuacji rozproszonego zatrudnienia flex jest wygodnym rozwiązaniem. To dlatego elastyczne biura są integralną częścią rynku nieruchomości komercyjnych i - tak samo jak tradycyjne powierzchnie - będą dostosowywały się do zmieniających się oczekiwań i warunków.

- Na 6 największych rynkach biurowych w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań oraz Łódź) całkowita aktywność operatorów powierzchni flex, wyrażona w ilości wynajętej powierzchni na przestrzeni ostatnich 10 lat, sięgnęła 380 000 mkw., co stanowi ok. 3% całkowitych zasobów powierzchni na tych rynkach. Jest to udział zbliżony do tego, co obserwujemy na rynkach Europy Zachodniej - dodaje Krzysztof Misiak.

Flexy stanowią dobre uzupełnienie tradycyjnego najmu biur i zwłaszcza w centralnych lokalizacjach cieszą się sporym zainteresowaniem najemców.

W ostatnich latach, poza międzynarodowymi operatorami, z których największym na polskim rynku jest dziś IWG właściciel marek REGUS i Spaces, jest wielu niezależnych operatorów z polskim kapitałem oraz brandy należące do najaktywniejszych deweloperów, uzupełniające ich ofertę. Firmy poszukujące przestrzeni typu flex mają dziś do wyboru chociażby Business Link (Skanska), City Spaces (Echo Investment), Brain Embassy oraz BeYourself (Adgar) czy też Quickwork z grupy Cavatina.

Zobacz także:

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl