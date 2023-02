Czy to dobry moment na zmianę biura? - Firmy mogą jeszcze podpisać dobrą umowę najmu biurowego, ale to już ostatnia szansa na czynsz, który królował na rynku przez ostatnie kilkanaście lat - uważa Tomasz Czuba, JLL.

W zeszłym roku w Warszawie podpisano umowy najmu na 860 tys. mkw. biur. Wśród najemców bardzo aktywny był sektor bankowy i nowoczesnych technologii.

Łącznie w całej Polsce najemcy wynajęli 1 mln 483 tys. mkw., podpisując 1361 umów. To o 318 więcej niż w 2022 r. i o 432 niż w 2020 r.

Największa umowa najmu w Warszawie obejmowała 31 tys. mkw.

Udział renegocjacji w strukturze popytu w Warszawie wyniósł 40 proc. Przed pandemią było to przeważnie w granicach 30 proc.

Firmy optymalizują wielkość swoich biur przeciętnie o 20-30 proc.

Jaka wygląda sytuacja na rynku biurowym w Polsce na początku 2023 r.? Co się zmieniło w sektorze biur? Gdzie brakuje biur, a gdzie stoją puste? Sprawdziliśmy.

Na warszawskim rynku biurowym mamy sporą lukę podażową. W 2022 r. w stolicy oddano do użytku ok. 250 tys. mkw. Z kolei prognozy na ten rok mówią o ok. 75 tys. mkw.

- To gigantyczna różnica, biorąc pod uwagę fakt, że w 2018 r. budowało się w Warszawie ok. 800 tys. mkw. biur. Tymczasem dzisiaj w trakcie realizacji jest ok. 180 tys. mkw. Będą kończone w ciągu trzech najbliższych lat - wylicza Tomasz Czuba, Executive Director, Head of Office Leasing and Tenant Representation JLL.

Najwyższy wskaźnik pustostanów biurowych zarejestrowany zostanie prawdopodobnie w Łodzi - tłumaczy Tomasz Czuba, Executive Director, Head of Office Leasing and Tenant Representation JLL.

Jeśli chodzi o liczbę inwestycji w trakcie realizacji, to w 2018 r. było ich 125, a dzisiaj - zaledwie 55. To spadek o ponad 56 proc.

Warszawa - podaż biur. Opracowanie: JLL.

Łódź liderką pustostanów biurowych

W miastach regionalnych podaż powierzchni biurowych nie spadnie w tym roku tak dramatycznie, jak w Warszawie. Ta sytuacja wynika głównie z niekorzystnych warunków finansowania projektów biurowych.

Miasta regionalne - podaż biur. Opracowanie: JLL.

- Na rynkach regionalnych jest dzisiaj ok. 15 proc. wakatów. Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku mogą wzrosnąć do ok. 18 proc. Najwyższy wskaźnik pustostanów zarejestrowany zostanie prawdopodobnie w Łodzi - tłumaczy Tomasz Czuba.

Z kolei w Warszawie ten współczynnik jest w trendzie spadkowym i wynosi 11, 6 proc. - W tym roku może spaść nawet do 8,5 - prognozuje ekspert JLL.

Jak zmienia się popyt na biura?

W zeszłym roku w Warszawie podpisano umowy najmu na 860 tys. mkw. To prawie rekordowy rezultat. Bardzo aktywny był sektor bankowy i nowoczesnych technologii. Łącznie w całej Polsce najemcy wynajęli 1 mln 483 tys. mkw., podpisując 1361 umów.

Starsze biurowce, których nie modernizowano przez dziesięciolecia, będą w olbrzymim kłopocie. Rynek zmusi ich właścicieli do gruntownej przebudowy lub zmiany funkcji na hotel czy PRS.

To o 318 więcej niż w 2022 r. i o 432 niż w 2020 r. Pokazuje to, że okres największego braku decyzyjności wśród firm i podejścia „wait and see” mamy za sobą. Największa umowa najmu w Warszawie obejmowała 31 tys. mkw. Udział renegocjacji w strukturze popytu w Warszawie wyniósł 40 proc. Przed pandemią było to przeważnie w granicach 30 proc.

Stare biurowce w kłopocie

Jednocześnie firmy optymalizują wielkość swoich biur przeciętnie o 20-30 proc.

- Dzięki tym oszczędnościom organizacje często odbywają tzw. fly to quality, czyli wybierają najlepsze jakościowo budynki w centralnych lokalizacjach. Ten trend jest widoczny zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych - tłumaczy Tomasz Czuba.

W związku z tym starsze biurowce, których nie modernizowano przez dziesięciolecia, będą w olbrzymim kłopocie. - Rynek zmusi ich właścicieli do gruntownej przebudowy lub zmiany funkcji na hotel czy PRS - dodaje ekspert.

Jednocześnie udział ekspansji w popycie biurowym w Warszawie wzrósł o 74 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

- Ten wskaźnik jest dla nas optymistycznym barometrem rynku. Oznacza, że pomimo powszechnych oszczędności i widocznego spowolnienia gospodarczego, firmy nadal rozrastają się powierzchniowo - wyjaśnia Tomasz Czuba.

Nowoczesne usługi lubią rynki regionalne

Sektor nowoczesnych usług biznesowych zatrudnia 400 tys. osób. Dla porównania sektor bankowy w Polsce - ok. 142 tys. osób.

Procent całkowitych zasobów zajmowanych przez firmy sektora SSC/BPO. Opracowanie: JLL.

- To ogromna siła napędowa szczególnie rynków regionalnych. Dzięki temu spadki popytu na powierzchnię biurową w miastach regionalnych nie były duże - tłumaczy Tomasz Czuba.

W tym roku planowany wzrost zatrudnienia w tym sektorze wyniesie ok. 8 proc.

Czynsze w biurach stały, teraz poszybują

Zdaniem Tomasza Czuby, szefowie dużych firm powinni zabezpieczyć sobie w tej chwili dobrą umowę najmu, bo to już ostatnia okazja na stawkę czynszową, która królowała na rynku przez ostatnie kilkanaście lat.

- Nasz rynek biurowy do tej pory, dzięki dużej aktywności deweloperskiej, miał właściwie stałe czynsze. Stawki od 2007 r. niewiele się różniły. Tymczasem w innych miastach Europy rosły systematycznie. Warszawa nadal pozostaje więc niedoszacowana - wyjaśnia Tomasz Czuba.

Aż o 21 proc. czynsze w Warszawie są dalej poniżej peaku z 2007 r. Jest to ewenement na skalę europejską. Stawki były trzymane na niskim poziomie m.in. przez dużą liczbę spekulacyjnych inwestycji biurowych.

Dzisiaj za metr kwadratowy biura dobrej jakości w ścisłym centrum Warszawy trzeba zapłacić 20-26 euro. Z kolei poza centrum - 11-17 euro miesięcznie. W miastach regionalnych stawki wynoszą - 11-16 euro za mkw.

- Nasze prognozy zakładają wzrost czynszów na poziomie od 9 proc. do 15 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat - podsumowuje Tomasz Czuba, Executive Director Head of Office Leasing and Tenant Representation JLL.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl