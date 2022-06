OSTC stawia na hybrydę i nowe biuro

– Nasz klient był obecny na trójmiejskim rynku od 2008 roku, ale ze względu na zmianę modelu pracy na hybrydowy, chciał skorzystać z bardziej elastycznych rozwiązań. W budynku Argon kompleksu Alchemia spółka OSTC Polska będzie korzystać z powierzchni serwisowanej Chillispaces z możliwością powiększenia jej nawet dwukrotnie. Jednocześnie dzięki pozostaniu firmy w dzielnicy Przymorze, pracownicy zachowają dogodny dojazd do pracy – mówi Kaja Karbowska, doradca w Newmark Polska.

Wdrożenie hybrydowego modelu pracy zmienia zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Część firm jest zainteresowanych elastycznymi umowami lub relokacją do biur typu cowork. To pozwala najemcom zoptymalizować koszty najmu i dostosować liczbę stanowisk pracy do aktualnych potrzeb – dodaje Michał Rafałowicz, dyrektor regionalny w Newmark Polska.