Ostrożniej, ale zgodnie z trendami. Inwestorzy wybierają nowe kierunki

- W 2019 w Europie nie udało się utrzymać wzrostu gospodarczego z wcześniejszych miesięcy. Widać lekkie spowolnienie, co wpływa na zachowania inwestorów. Mimo to nastawienie do przyszłości pozostaje pozytywne, szczególnie w regionie centralnym, którego tempo wzrostu obecnie wyprzedza Zachód. Zawirowania gospodarcze dotknęły głównie europejski sektor przemysłowy. W usługach było stabilnie i liczymy, że utrzyma się to w tym roku. Spoglądając trochę dalej w przyszłość, w okresie najbliższych pięciu lat spodziewamy się stopniowej poprawy sytuacji w gospodarce, na co z pewnością wpłynie malejąca niepewność związana z Brexitem – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE.

Na europejskim rynku inwestycyjnym widać wyraźnie tendencję do lokowania kapitału w nieruchomości przynoszące niższe zyski, ale z dłuższą perspektywą zarabiania. Inwestorzy chcąc zrównoważyć mniejsze przychody, poszukują potencjału w kluczowych trendach społecznych. Pierwszym z nich, związanym z rozwojem miast, szczególnie regionalnych, jest „hotelizacja” obiektów, których przeznaczenie dotychczas było inne. Miejsca noclegowe są konieczne nie tylko dla biznesu, ale również dla imigrantów zarobkowych, poszukujących tańszych, ale wygodnych komunikacyjnie obiektów.

Kolejnym sposobem na rozszerzenie portfela inwestycji jest wykorzystanie potrzeb, jakie kreuje trend starzenia się społeczeństwa. Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że już w 2050 roku niemal 30% mieszkańców Europy będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej. W związku z tym na popularności zyskują inwestycje w domy opieki i placówki medyczne.

– Śledząc poczynania banków centralnych, należy spodziewać się, że w Europie nadal będziemy mieli do czynienia ze środowiskiem niskich stóp procentowych, które będą w naturalny sposób przyciągały do inwestowania w nieruchomości. Generalnie stopy kapitalizacji w Europie są bardzo niskie, niemniej jednak spodziewamy się, że dla najlepszych budynków możemy w 2020 osiągnąć dalszą kompresję stóp i rekordowo niskie wartości. Analogicznie na rynku polskim, przy odpowiednim produkcie, w dobrej lokalizacji i z długim oraz stabilnym najmem, bardzo prawdopodobne jest zejście poniżej i tak agresywnych poziomów z 2019 – mówi Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych CBRE.

Transformacja energetyczna na piątym biegu

Jak wskazują eksperci CBRE, zrównoważony rozwój i transformacja energetyczna to kolejne wymogi, które współczesny świat stawia przed rynkiem nieruchomości, a szczególnie inwestorami. To obszar, który intensywnie rozwija się od długiego czasu, ale w najbliższej przyszłości będzie musiał znacząco przyspieszyć, żeby sprostać wymaganiom społecznym. Do najważniejszych należą: przyjazny dla środowiska proces budowy i ekologiczne rozwiązania w późniejszym użytkowaniu budynku.