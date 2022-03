OTCF będzie mieć biuro w The Park Kraków. Zajmie aż cztery piętra

Do pierwszego z ośmiu planowanych na krakowskim Podgórzu budynków The Park Kraków wprowadzi się właściciel marki 4F - firma OTCF. Zawarta umowa dotyczy ponad 7 tys. mkw.

The Park Kraków to najnowsza inwestycja biurowa, realizowana przez White Star Real Estate oraz Cain International.

Nowy najemca zajmie ponad 70 proc. powierzchni biurowej dostępnej w budynku 1 i wprowadzi się jeszcze w tym roku.

To druga największa transakcja na rynku biurowym w stolicy Małopolski w 2021 r.

Zajmie cztery piętra (od 2 do 5), spośród sześciu naziemnych kondygnacji budynku. W nowym biurze będzie miał on do dyspozycji aż 4 tarasy w tym jeden o powierzchni 150 mkw. z widokiem na Zalew Bagry. Inwestycja przy ulicy Saskiej 25, będzie największym jak dotąd projektem biurowym w stolicy Małopolski. Projekt zakłada, że na każdym piętrze biurowca znajdzie się ok. 240 stanowisk pracy, co w sumie daje 9,6 tys. miejsc dla pracowników biurowych w całym kompleksie.

The Park Kraków kompleksowo zadba o pracowników swoich najemców

W budynku działać będzie lunch bar, siłownia, sklep spożywczy i stacje do ładowania aut elektrycznych. Nie zapomniano również o rowerzystach, dla których dostępne będą stojaki na rowery oraz szatnie i prysznice. Dla najemców została przygotowana również specjalna aplikacja, która będzie ułatwiała korzystanie ze wszystkich funkcji obiektu. W całym kompleksie docelowo znajdą się kolejne usługi i funkcjonalności. Przykładowo w budynku nr. 2, którego realizacja rozpoczęła się w tym roku, zaplanowano przedszkole i kawiarnię.

- Współpraca z silnymi markami, takimi jak 4F, które zaufało naszej wizji potwierdza, że nasza strategia dotycząca tworzenia projektów biurowych trafia w potrzeby wymagających najemców. Projekt The Park Kraków, to nie tylko wysokiej klasy powierzchnie biurowe, ale również szereg udogodnień dla pracowników. Tworząc kampus biurowy chcieliśmy, by w kompleksie nie tylko dobrze się pracowało, ale by również była to przestrzeń, która zachęca do rekreacji i spędzania w tym miejscu czasu wolnego. Docelowo, z 5 hektarów powierzchni projektu, aż 3 z nich będą terenami zielonymi, wyłączonymi z ruchu samochodowego – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

The Park Kraków to nowy adres OTCF