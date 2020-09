Oto laureaci Prime Property Prize 2020 i PropTech Festival 2020

- Cieszy mnie fakt, że jesteście Państwo z nami, zarówno codziennie czytając Propertynews.pl i Propertydesign.pl, jak i podczas wydarzeń, które organizujemy. Mam nadzieję, iż po raz kolejny uznacie Państwo, że zarówno Property Forum jak i jego wieczorna Gala, to dla polskiej branży nieruchomości wydarzenia ważne i prestiżowe - mówił Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP.

Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Handlowej

W kategorii Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Handlowej nominowane zostały: Elektrownia Powiśle (White Star Real Estate, Tristan Capital Partner), Dekada Nysa (Dekada), Park Handlowy Kasztelania w Chrzanowie (Stec), Vendo Park w Jaworze (Trei Real Estate Poland) i Galeria Chełm (Acteeum Group i Equilis).

Zwyciężyło centrum, w którym nie chodzi tylko o handel. Deweloperom zależało na stworzeniu miejsca, do którego chętnie się przychodzi i spędza tam wolny czas. A wszystko w niesamowitej lokalizacji, w otoczeniu zrewitalizowanej, pięknej architektury. Nagrodę Prime Property Prize 2020 w kategorii Inwestycja Roku Rynek – Powierzchni Handlowej otrzymała Elektrownia Powiśle.

- Praca przy tym projekcie to cztery lata przygody. Wiem, ile wysiłku wymagał, by wyglądać tak, jak wygląda, za co chciałbym podziękować całemu zespołowi - mówił Dariusz Domański, Associate Partner | Head of Retail, White Star Real Estate. - Elektrownia Powiśle to wyjątkowe miejsce, przez wiele lat niedostępne. Teraz otworzyła się dla Warszawy i wita klientów. Wybudowano ją 100 lat temu i liczę na to, że przez następne 100 lat będzie miejscem spotkań i destynacją zakupową.

Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Biurowej

W tej kategorii nominowane zostały: The Warsaw HUB (Ghelamco Poland), Hi Piotrkowska w Łodzi (Master Management Group), High5ive w Krakowie - II etap, budynki 4 i 5 (Skanska Property Poland), Mennica Legacy Tower w Warszawie (Golub GetHouse i Mennica Polska) i Varso Place (Varso 1 i Varso 2) w Warszawie (HB Reavis).

W tej kategorii trwała wyjątkowo zacięta rywalizacja. Głosy czytelników PropertyNews.pl oraz członków jury podzieliły się: nie wyłoniono jednego zwycięzcy. Dwie równorzędne nagrody przyznano biurowcom: The Warsaw HUB w Warszawie i High5ive w Krakowie.

