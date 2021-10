Oto najlepsze biura w Polsce

Pomimo pandemii przestrzeń biurowa pozostaje wizytówką firmy i miejscem, które buduje relacje pracowników.

Tylko w pierwszej połowie br. powierzchnia biurowa w Warszawie urosła o 226 tys. mkw., a w regionach o 124 tys. mkw. – wynika z danych CBRE, organizatora konkursu Office Superstar na najlepszą przestrzeń biurową w Polsce.

Biur przybywa, zmienia się też ich rola. W tegorocznej 3. edycji konkursu oprócz rywalizacji między regionami, uczestnicy mogli zgłosić najlepszą przestrzeń do współpracy oraz biurowe innowacje i technologie.

- Choć zmiany wynikające z pandemii nie ominęły rynku biurowego, to znaczenie firmowej przestrzeni nie spadło. Pracownicy tęsknią za biurem. Z naszych badań zrealizowanych z Grafton Recruitment wynika, że 64% z nich chce pracować hybrydowo - mówi mówi Natalia Wenzławska, zastępca dyrektora Marketingu i Komunikacji CBRE.

Jak dodaje, potrzebują miejsca do wspólnej pracy, wymiany poglądów, utrzymywania dobrych relacji z innymi. Biura to także ważny element wizerunku firmy, który nie tylko jest w stanie przyciągnąć najlepszych, ale również utrzymać lojalność sprawdzonych, dobrych pracowników.

- Dlatego z wielką radością po pandemicznej przerwie wróciliśmy do naszego konkursu na najlepsze biuro w Polsce. Z ciekawością obserwowaliśmy, jak zmieniły się miejsca do pracy. Wybór najlepszych jak co roku nie był łatwy. Wierzymy, że tegoroczni laureaci zainspirują innych do budowania coraz lepszych przestrzeni biurowych – mówi Natalia Wenzławska.

Technologie biurowe i współpraca

Przystosowanie biur do nowych realiów wymagało od firm m.in. rozwoju technologii ułatwiających współpracę podczas pracy zdalnej, ale nie tylko kwestie techniczne były oceniane w tej kategorii. Jury dużą wagę przykładało do rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem i proekologicznym podejściem firm do przestrzeni, w której przebywają pracownicy.

