29 września odbędzie się oficjalne otwarcie Red Tower Cowork, położonego na 12 piętrze biurowca przy ul. Piotrkowskiej 148/150 w centrum Łodzi.

Red Tower Cowork to trzecia przestrzeń coworkingowa w Polsce otwarta przez Memos, spółkę Grupy Warimpex.

Cowork stworzony przez Memos w budynku Red Tower zajmuje całe 12 piętro biurowca. Od 29 września, w pierwszej fazie dostępna będzie nowa przestrzeń do elastycznej pracy na powierzchni ponad 600 mkw. Łódzki cowork zaoferuje 60 miejsc pracy zaaranżowanych zarówno pod biura serwisowane jak i biurka do pracy, tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby najemców. Na pracowników czeka w pełni wyposażona kuchnia, pyszna kawa i czekolada, pakiety wydruków, dostęp do sali konferencyjnej oraz możliwość wykupienia wirtualnego biura. Przestrzeń chillout pozwoli zrelaksować się w ciągu dnia, a widok na panoramę Łodzi umili czas spędzony w pracy.

W programie oficjalnego otwarcia Red Tower Cowork przewidziano zwiedzanie nowej powierzchni, wystawę fotografii Urszuli Tarasiewicz oraz muzykę na żywo. To nie pierwsze wydarzenie zorganizowane w budynku Red Tower od czasu przejęcia budynku przez Warimpex. 24 września odbył się w nim Globitel Tower Run, którego zawodnicy mieli do pokonania 408 schodów na 18 piętrach i ponad 70 metrów w pionie.

To już drugi cowork firmy Memos w Łodzi oraz trzecia lokalizacja w Polsce. Pierwsza przestrzeń znajduje się w biurowcu Ogrodowa 8 Office w Łodzi i obecnie obejmuje prawie 500 metrów kwadratowych. Drugi cowork znajduje się w krakowskim biurowcu Mogilska 43 Office i oferuje 1500 mkw. powierzchni typu flex.

