Oxygen Park ma nowego najemcę

Parker Hannifin dołączył do grona najemców Oxygen Park. Firma wynajęła 712 mkw. nowoczesnej powierzchni w warszawskim kompleksie biurowym, należącym do Golden Star Group.

Parker Hannifin jest producentem technologii napędów i sterowania, dostarczającym rozwiązania inżynieryjne dla różnorodnych rynków przemysłowych i aeronautycznych.

Firma z ponad 100-letnią tradycją oferuje aktualnie ponad 3000 linii produktów, powstających w 320 fabrykach i jest obecna w 55 krajach świata.

Parker Hannifin prócz centrali sprzedażowej w Warszawie posiada Europejskie Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu. Działalność produkcyjna Parkera, prowadzona jest w dwóch zakładach we Wrocławiu i Siechnicach.

– Bardzo nas cieszy umowa podpisana z Parker Hannifin. Dołączenie do Oxygen Park tak rozpoznawalnej, globalnej marki z ogromnymi tradycjami, stanowi powód do dumy dla naszego zespołu. Jest to równocześnie najlepsze potwierdzenie atutów Oxygen Park, z których na co dzień korzystają użytkownicy kompleksu. Jestem przekonana, że wszyscy pracownicy, goście i partnerzy biznesowi Parker Hannifin będą doskonale czuli się w Oxygen Park, a kreatywne środowisko pracy przełoży się na kolejne sukcesy biznesowe tej firmy – powiedziała Katarzyna Pankiewicz, Senior Leasing Manager w Golden Star Group.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biuro Parker Hannifin w Oxygen Park zostanie zaaranżowane na 712 mkw. nowoczesnej przestrzeni, usytuowanej na 4. piętrze budynku A. Umowa została podpisana na 5 lat. W procesie negocjacji najemcę reprezentowała firma CBRE.

– Dla naszego klienta poszukiwaliśmy biura, które będzie odpowiadać potrzebom pracowników, tworząc komfortowe środowisko pracy. Odpowiednią przestrzeń udało nam się znaleźć w Oxygen Park. Biurowiec nie tylko spełnia wymogi Parker Hannifin, ale także znajduje się w dobrze znanej pracownikom okolicy – blisko poprzedniej siedziby firmy. Wierzę, że dzięki temu proces zmiany i adaptacji do nowego miejsca pracy może przebiegać sprawniej. Wybór nowego biura warunkowany był również jednoczesną sprzedażą nieruchomości klienta, w której mieściła się poprzednia siedziba, co nakładało na nas dużą presję czasu. Tym bardziej cieszę się z sukcesu transakcji – powiedziała Joanna Andryszczyk, ekspertka ds. wynajmu powierzchni biurowej w CBRE.

Oxygen Park to nowoczesny kompleks biurowy, zlokalizowany bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich w biznesowym obszarze Warszawy. Projekt składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 18 tys. mkw.