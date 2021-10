Ożywienie po stronie stołecznych najemców, ale zainteresowanie projektami w budowie jest wciąż relatywnie małe

12 paź 2021

Decyzje coraz większej liczby firm, które deklarują powrót do warszawskich biur przynajmniej w wariancie hybrydowym napawają optymizmem, a potwierdza to również wzrost aktywności najemców w III kw. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Współczynnik pustostanów utrzymuje się na stabilnym poziomie 12,5 proc.