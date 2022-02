Ożywienie wśród najemców biur pod koniec roku. Najpopularniejsze Trójmiasto i Poznań

Popyt na biura w regionach jest prawie jak przed pandemią. Co prawda ogólnie był on umiarkowany, ale najemcy ożywili się pod koniec 2021 roku. Największe zainteresowanie odnotowano w Trójmieście i Poznaniu.

Najemcy w miastach regionalnych ożywili się pod koniec 2021 roku. Popyt ogólnie był umiarkowany, ale w ostatnich miesiącach wynajęto 214 tys. mkw., co zaowocowało wynikiem za cały rok przekraczającym 592 tys. mkw. To tyle samo co rok wcześniej i zaledwie o 14 proc. mniej niż w 2019 roku – wynika z raportu CBRE. Eksperci firmy wskazują, że kluczem do dalszego rozwoju biur w miastach regionalnych będzie zwiększony popyt na usługi cyfrowe i infrastrukturę cyfrową, który zaspokoją wykwalifikowani pracownicy i wysokiej jakości przestrzenie biurowe.

- W 2021 roku na regionalnym rynku biurowym widzieliśmy kontynuację trendów z ostatnich lat. Nowi uczestnicy rynku, zarówno lokalni, jak i zagraniczni uważnie przyglądają się takim polskim miastom jak m.in. Poznań, Kraków, Katowice czy Trójmiasto. Firmy nie tylko stawiają tam swoje pierwsze kroki, ale w wielu przypadkach szybko się rozwijają. Zakładamy, że w tym roku będzie podobnie. Polskie miasta regionalne wzmocnią swoją pozycję przyciągając międzynarodowe firmy z sektora SSC, ale także B+R – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych, CBRE.

Mniej nowych biur w regionach

W latach 2016-2020 regionalne rynki biurowe urosły o 2,4 mln mkw. Tak szybkie tempo rozwoju nie było kontynuowane w 2021 roku. W ubiegłym roku deweloperzy dostarczyli zaledwie 224 tys. mkw. nowej powierzchni, podczas gdy w poprzednich latach było to nawet dwukrotnie więcej. Największym ukończonym projektem w 2021 roku był m.in. 3T Office Park w Gdyni oraz Nowy Rynek D w Poznaniu. Nowa podaż jest średnio wynajęta w 54 proc., a w budowie pozostaje ponad 800 tys. mkw. biur.