Jednym z projektów, który kształtuje na nowo postindustrialną przestrzeń Gdańska jest Palio Office Park – nowoczesny kompleks biurowo-usługowy należący do Cavatina Holding.

Młode Miasto to nowa dzielnica Gdańska, która powstaje na terenach należących w przeszłości do stoczni.

Urbaniści są zgodni, że w najbliższych latach miejsce to stanie się jedną z wizytówek trójmiejskiej aglomeracji.

Jednym z celów zespołu projektowego Palio Office Park, było zachowanie szacunku dla historii.

Mieszkańców Gdańska od wielu lat ciekawi przyszłość Młodego Miasta. Tereny ważnej historycznie Stoczni Gdańskiej są przedmiotem dyskusji, a jednocześnie pozostają wyzwaniem dla architektów i inwestorów. Dla gdańszczan istotne jest zachowanie ich niepowtarzalnego charakteru – w końcu mówimy tu o szczególnym miejscu z silnym kontekstem historyczno-wolnościowym. Z drugiej strony mieszkańcy potrzebują przestrzeni o różnych funkcjach, aby miasto mogło się dalej rozwijać. Projekt Palio Office Park godzi te potrzeby w przemyślany sposób wpisując się w otoczenie i nadając mu nowy charakter.

Pierwszy trójmiejski projekt Cavatina Holding jest dobrym przykładem pozytywnego trendu rewitalizacji dawnych przemysłowych dzielnic, który obserwuje się na całym świecie.

Tworząc Palio Office Park za priorytet stawiamy sobie przygotowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie przestrzeni do pracy, ale też i chcemy przyczynić się do ewolucji Młodego Miasta i terenu Stoczni Gdańskiej. Z szacunkiem dla historii zaplanowaliśmy funkcjonalny, wypełniony życiem kompleks. Ten teren ma szanse idealnie wpisać się w ideę 15-minutowego miasta. Dom, praca, relaks, zakupy – wszystko powinno być zlokalizowane w odległości kwadransa spaceru czy jazdy rowerem - opowiada o tym Tomasz Zydorek, Leasing Director z Cavatina Holding.



Celem Cavatiny jest stworzenie na poindustrialnych trenach nowoczesnych przestrzeni do pracy, życia i relaksu, które będą impulsem do dalszej zmiany funkcji tego terenu. Dlatego koncepcja kompleksu łączy umiejętne wpisanie się nowoczesnej architektury w zabytkową zabudowę wraz z wiedzą na temat odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni wokół budynków.

Inwestycja Cavatina Holding wpisuje się w czas przemian Młodego Miasta, tworzenie nowej, praktycznej tkanki miejskiej w historycznym miejscu. To ogromne wyzwanie, tym bardziej, że Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, jest od 2017 r. pod ochroną konserwatorską. Ewolucja tego miejsca od początku budzi wiele emocji.





Jednym z celów zespołu projektowego Palio Office Park, było zachowanie szacunku dla historii i uprzedniej funkcji obecnych terenów budowy, a wcześniej Stoczni Gdańskiej. Stąd też decyzja o odtworzeniu pierwotnego układu drogowego, w tym ulicy Malarzy i nawiązanie do stoczniowego układu urbanistycznego. Co więcej w fasadach wszystkich budynków zaprojektowaliśmy płyty kompozytowe w rudym kolorze przypominające blachę, co doskonale koresponduje z poprzemysłowym charakterem Młodego Miasta - wspomina Piotr Jasiński Dyrektor Działu Projektowania w Cavatina Holding.

By zachować ekspozycję historycznych zabudowań Stoczni Gdańskiej, architekci zastosowali płynne przejście między wysokościami budynków poprzez układ tarasowy. Najwyższy z ośmiu obiektów będzie miał osiem kondygnacji, a najniższy trzy.

Przy projektowaniu Palio Office Park zespół architektów Cavatina Holding wziął pod uwagę ścisłe wytyczne co do możliwości rewitalizacji tej części miasta. Chociaż wiele naszych inwestycji w innych miastach to zdecydowanie wyższa zabudowa, odnajdujemy się również w bardziej kameralnej, mamy na nią pomysł i działamy we współpracy z samorządem, aby wykreować Młode Miasto na nowo z szacunkiem do przeszłości. Do każdego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie, w pełni respektując lokalne uwarunkowania i dbając o unikalny charakter architektury dobrze korespondującej z otoczeniem - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Palio Office Park to pierwsza inwestycja Cavatina Holding w Trójmieście. Na terenie Stoczni Gdańskiej deweloper chce zbudować aż osiem budynków. Pierwszy etap – budynek A o powierzchni 16,6 tys. GLA uzyskał pozwolenie na użytkowanie w lutym 2021 roku. Drugi biurowiec – Palio B, oddany do użytku w kwietniu ubiegłego roku dostarczył 7,7 tys. mkw. GLA. Aktualnie na terenie budowy kompleksu trwają już prace przy trzecim etapie – Palio C, który zapewni prawie 13 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A.

Cieszymy się, że Budynki A i B mogą się już zaprezentować Gdańszczanom w pełnej krasie. Obiekty te stanowią obietnicę przemiany tego fragmentu miasta. Poza funkcją biurową w ramach kompleksu zadbamy o dostępność usług, m.in. kontenerowej strefy gastronomicznej, przestrzeni do rekreacji oraz wprowadzimy w industrialny klimat nieco zieleni - mówi Oksana Rodkina, Transaction Manager w Cavatina Holding.

Dzięki zastosowanym energooszczędnym i ekologicznym rozwiązaniom, oba budynki kompleksu spełniają wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Ponadto w obliczu pandemii, Cavatina postanowiła zapewnić najemcom i użytkownikom swoich obiektów poczucie pełnego bezpieczeństwa wdrażając w swoich projektach biurowych rozwiązania spełniające wymogi najnowszego standardu International Building Institute – WELL Health-Safety Rating. Certyfikat ten przyznawany jest powierzchniom biurowym, które zapewniają minimalizację ryzyka przenoszenia chorób, a także tworzenie bezpiecznych, sprzyjających dobremu zdrowiu miejsc pracy.



- To dla nas szczególnie ważne, by nasze miastotwórcze projekty były budowane w sposób zrównoważony, zgodny z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, a także spełniały oczekiwania pracujących w nich osób i innych użytkowników. Starannie projektujemy budynki i przestrzeń wokół nich tak, by służyły ludziom w najlepszy z możliwych sposobów. Organizujemy zielone, place, tarasy, dbamy o bezpieczeństwo oraz komfort. Za każdym razem dostosowujemy pomysł i projekt inwestycji do lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent, świetnie już w Polsce rozpoznawana, jest wiarygodną wizytówką dla budynku. Cieszę się, że kolejnymi obiektami z tym certyfikatem są nasze budynki w Gdańsku powstałe w ramach Palio Office Park - podsumowuje Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

