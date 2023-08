Polski oddział Panasonic Marketing Europe GmbH będzie nadal mieścił się w budynku Platinium Business Park na warszawskim Mokotowie.

Biuro Panasonic o powierzchni 950 mkw. przejdzie ponowną aranżację.

Centrum szkoleniowe Panasonic Heating and Cooling Solutions przeniesie się od września do biurowca Trinity One na sąsiedniej ulicy.

W obu transakcjach najemcy doradzała ITRA Polska.

Panasonic działa w Polsce od 30 lat, w Europie obecny jest na ponad 35 rynkach. Dostarcza technologie do komunikacji i rozrywki, sprzęt gospodarstwa domowego, rozwiązania HVAC, systemy do pojazdów oraz technologie do wielu urządzeń wspierających postęp. Lokalizacja polskiego oddziału firmy nie zmieni się, jednak biuro o powierzchni 950 mkw. przejdzie ponowną aranżację, zgodną z najnowszymi trendami i aktualnymi potrzebami zespołu. Z kolei centrum szkoleniowe Panasonic Heating and Cooling Solutions zmieni lokalizację z dotychczasowej, przy ul. Postępu, na 240-metrowy parter w biurowcu Trinity One przy ul. Domaniewskiej.

W negocjacjach umów zespół Panasonic wspierała ITRA Polska, firma doradcza specjalizująca się w reprezentacji najemców nieruchomości komercyjnych.

Nasi eksperci po raz kolejny mieli okazję współpracować z Panasonic, co daje nam obraz zmieniających się potrzeb firmy i możliwość doradzenia optymalnych rozwiązań. Przebudowane biuro będzie dopasowane do nowego modelu pracy, zaoferuje m.in. lepszą przestrzeń do pracy indywidualnej i grupowej oraz wygodne strefy chillout, sprzyjające zacieśnianiu relacji. Również nowe centrum szkoleniowe wyróżni się podniesionym standardem – mówi Martyna Balcer, COO, Associate Director w dziale biurowym ITRA Polska.

Platinium Business Park to sześć budynków o łącznej powierzchni ponad 60 000 mkw., należących do Allianz Real Estate. Wyróżnia je wysoka jakość wykończenia oraz ciekawa aranżacja zielonych przestrzeni wspólnych. Na terenie kompleksu znajdują się też: restauracja, kiosk oraz kawiarnia.

Trinity One, którego właścicielem jest fundusz Revetas Capital, oferuje 18 000 mkw. odnowionej powierzchni biurowej. Zapewnia użytkownikom przestrzeń do pracy i odpoczynku wśród zieleni oraz bistro.

