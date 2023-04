Panattoni, europejski lider rynku powierzchni przemysłowych, odgrywa kluczową rolę w Małopolsce, dostarczając już blisko ćwierć miliona metrów kwadratowych powierzchni. Obecnie firma wynajęła biuro.

Firma wynajęła niemal 600 metrów kwadratowych powierzchni w budynku W3 przy ulicy Wadowickiej w Krakowie, gdzie pracuje ponad 20 osobowy zespół, obsługujący także rynek podkarpacki.

Pomieszczenia zostały wykończone na podstawie autorskiego projektu Panattoni we współpracy z firmą Massive Design.

Budynek Wadowicka 3 znajduje się w strategicznej lokalizacji – bezpośrednio przy Rondzie Matecznego, co gwarantuje doskonałe połączenie z centrum miasta, Dworcem Głównym oraz lotniskiem w Balicach. Dodatkowym atutem biura Panattoni, jest roztaczający się widok na starą część dzielnicy Podgórze oraz Wawel.

Wybór W3 był dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju. Przede wszystkim potrzebowaliśmy większej powierzchni, a nowy obiekt zapewnia nam blisko 6 razy większą przestrzeń niż nasze poprzednie biuro. To pozwoli na długofalowy rozwój struktur Panattoni w regionie. Doskonała lokalizacja oraz komfortowe wnętrza zapewniają wygodę naszym pracownikom. Na wybór obiektu wpłynęły także certyfikaty, jakie uzyskał budynek – BREEAM potwierdzający wysoki ekologiczny standard oraz FITWEL promujący rozwiązania, które korzystnie wpływają na dobre samopoczucie pracowników. Dodatkowo, nowa przestrzeń umożliwiła elastyczne dostosowanie biura do naszej wizji, stworzenie pomieszczeń nawiązujących do lokalnej tradycji oraz prezentujących nasze inwestycje w Małopolsce – podsumowuje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Firma Massive Design przygotowała koncepcję biura Panattoni, które zachwyca licznymi odniesieniami do krakowskich tradycji. Przestrzeń została zaprojektowana we współpracy z gospodarzem, który postawił na zastosowanie łuków, nawiązujących do arkad wawelskich. Kuchnia zaś, utrzymana jest stylu kafejki krakowskiej. W biurze znajduje się również sala upamiętniająca Summer Jazz Festival Kraków, największe wydarzenie jazzowe w regionie, odbywające się od niemal 30 lat. Nie brakuje też nawiązań do legendy o Smoku Wawelskim.

Budynek Wadowicka 3. Fot. Mat. pras.

W nowej przestrzeni Panattoni goście mogą zapoznać się z portfolio firmy, a także z ekologicznymi i zrównoważonymi rozwiązaniami, stosowanymi w parkach przemysłowych i logistycznych. W biurze została zaprezentowana też wybrana część projektów w regionie. Goście i pracownicy mają również dostęp do sali e-commerce, która w niecodzienny sposób ukazuje podróż paczki – od zakupu online poprzez magazyn aż po dostawę do paczkomatu.

Zgodnie ze standardami firmy Panattoni, biuro zostało stworzone z myślą o nowoczesności i ekologii, z dbałością o wykorzystanie naturalnych i przetworzonych materiałów wykończeniowych, takich jak naturalne drewno czy filc z przetworzonego PET. Zadbano także o rozwiązania energo - i wodooszczędne.

Biuro firmy Panattoni. Fot. Mat. pras.

Nowe biuro Panattoni charakteryzuje się wyjątkową funkcjonalnością. Dużo uwagi poświęciliśmy również wprowadzeniu rozwiązań wspierających akustykę w biurze. Nie jest tajemnicą, że im lepsze parametry osiągamy na tym polu, tym większy komfort pracy otrzymują użytkownicy tego biura – podsumowuje Maciej Sawiński, architekt Massive Design.

Biuro Panattoni. Fot. Mat. pras.

