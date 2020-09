Pandemia może przynieść pozytywne zmiany na rynku pracy

W ostatnich miesiącach wielu z nas spędziło w domu więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. Chociaż nie dla każdego była to wymarzona sytuacja, to narzucone ograniczenia pozwoliły skoncentrować się na tych aspektach życia prywatnego i zawodowego, którym w wyniku szybkiego tempa życia dotychczas nie poświęcaliśmy tyle uwagi, ile byśmy chcieli. Jak podkreśla ekspert Hays Poland, pandemia nadal ma i będzie miała ogromny wpływ na naszą pracę, oczekiwania względem kariery i sposób, w jaki realizujemy swoje obowiązki.



– Nie wszystkie zmiany, które zaszły w naszym życiu zawodowym w okresie pandemii, mają tymczasowy charakter. Coraz częściej mówi się, że procesy zapoczątkowane przez lockdown wykluczają powrót do normalności i tak naprawdę zapowiadają zupełnie nową erę pracy, opartą na elastyczności, nowoczesnych technologiach, kompetencjach i kreatywności. Mimo że nie brakuje profesjonalistów i organizacji, które ucierpiały w wyniku pandemii, to nie należy pomijać pozytywnych jej skutków. Dzięki doświadczeniom ostatnich miesięcy zyskaliśmy szansę na dokonanie transformacji, która wzbogaci świat pracy – wyjaśnia Bartosz Dąbkowski, Head of Response & MSP Solutions w Hays Poland.



Elastyczna praca



Rozwiązania pracy elastycznej, w tym możliwość pracy zdalnej, od kilku lat znajdowały się na liście benefitów o największym znaczeniu dla pracowników. Mimo że pracodawcy coraz częściej otwierali się na taką formę realizacji zawodowych obowiązków, to wiele firm wciąż miało wątpliwości, czy zagwarantowanie pracownikom większej niezależności w zakresie organizacji czasu i miejsca pracy będzie korzystne dla obu stron. Okres izolacji społecznej i konieczność wdrożenia pracy zdalnej na szeroką skalę dały wielu liderom biznesu szansę na przetestowanie tego rozwiązania w praktyce. Obserwacje rynku pracy pokazują, że w wielu organizacjach ten eksperyment zakończył się sukcesem.



Możliwość pracy z domu przestanie być postrzegana jako przywilej zarezerwowany wyłącznie dla najbardziej zaufanych pracowników. Pracodawcy oraz menedżerowie, którzy przed pandemią mieli obawy związane z pracą zdalną, zyskali szansę na sprawdzenie ich zasadności. W wielu przypadkach pandemia udowodniła, że brak bezpośredniego nadzoru przełożonego nad realizacją zadań nie wpływa negatywnie na osiągane wyniki. Co więcej, w niektórych firmach praca z domu okazała się być na tyle skuteczna, że te zadeklarowały większą elastyczność w tym zakresie. To od pracowników częściej będzie zależało, w jakiej formie chcą świadczyć swoje zawodowe obowiązki.



W okresie pandemii menedżerowie musieli zaufać swoim podwładnym, że ci – pomimo nieobecności w biurze – będą osiągać wyznaczone cele. Ustalenie harmonogramu dnia, godzin pracy i sposobu realizacji zadań w dużej mierze znalazło się w gestii pracowników, co w licznych przypadkach nie miało wpływu na produktywność, a w niektórych – nawet ją poprawiło. Tym samym można oczekiwać, że upowszechnienie pracy zdalnej zwiększy niezależność profesjonalistów, którzy w przyszłości będą cieszyć się większą swobodą w zarządzaniu swoją pracą.

