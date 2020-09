Pandemia nie hamuje zakupów. Globalworth nadal szuka okazji

Czy pandemia to dobry czas na zakupy?

Artur Apostoł COO Globalworth Poland: Według najnowszego raportu JLL „Rynek inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej I poł. 2020” w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej dokonano transakcji na łączną kwotę ponad 6,4 miliarda euro. Z ponad 46 proc. tej kwoty Polska utrzymała swoją dominację w CEE. Eksperci są więc zgodni, że pomimo wybuchu Covid-19 aktywność inwestorów utrzymywała się faktycznie wysokim poziomie. Nasza strategia jako czołowego inwestora biurowego w CEE pozostaje bez zmian. Nadal zarządzamy największych portfelem biurowym w Polsce, dbając o rozwój społeczności naszych najemców i szukając nowych okazji inwestycyjnych. Oczywiście dostosowujemy działania do wyzwań obecnej sytuacji, która nadal jest naznaczona przez ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa.

Średnio 40 proc. użytkowników wróciło już do waszych biur, ale są budynki, w których wskaźnik zajętości wynosi ponad 70 proc. Czy te najbardziej „zasiedlone” budynki wskazują na jakiś trend lub kierunek rekonwalescencji życia biurowego?

W naszym przypadku to dość złożony proces, bowiem dotyczy aż 22 inwestycji w całej Polsce. Powroty pracowników w poszczególnych firmach uzależnione są od wewnętrznych procedur i strategii danego najemcy. Duże znaczenie ma również sektor, w którym działają poszczególne firmy. Stąd też właśnie różnice polegające na tym, że w kilku biurowcach obserwujemy „zasiedlenie” na poziomie 70 proc., podczas gdy w innych budynkach najemcy planują swój powrót jesienią. Trudno tu znaleźć wspólny mianownik w postaci lokalizacji czy branży. Decyzje są podejmowanie przez najemców zgodnie z ich strategiami. Część najemców pracowała w biurach nieprzerwanie, choć w mniej licznych składach. Spora grupa wróciła do biur już w kwietniu. Inne rozpoczęły wzmożone powroty w czasie wakacji, a kolejne przygotowują się do powrotów w czwartym kwartale tego roku.