Pandemia nie sparaliżowała transakcji na rynku biurowym. Czy zrobi to drożyna?

Obłożenie w biurowcach CA Immo wynosi obecnie ok. 89 proc., czyli poziom pustostanów to ok. 11 proc. Dla porównania w Warszawie jest to dziś średnio 12,2 proc.

CA Immo zaczęło wprowadzać zielone umowy najmu dopiero w pierwszym kwartale tego roku. Firma stara się podpisywać je ze wszystkimi nowymi najemcami.

Prawdopodobnie w przyszłym roku w jednym z biurowców CA Immo rozpocznie się modernizacja. Nie będzie to redevelopment, tylko solidny refurbishment.





Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na początku pandemii sądziliśmy, że powrót do biur odbędzie się przez ogłoszenie jednego wielkiego come backu. Potem się okazało, że praca hybrydowa trochę ten proces rozproszyła. Jak w takim razie wraca życie w waszych ośmiu biurowcach?

Andrzej Mikołajczyk, Managing Director CA Immo Real Estate Management Poland: Obserwujemy statystyki wykorzystania biur przez naszych najemców. Z miesiąca na miesiąc te wskaźniki rosną. Obecnie jest to ok. 50 proc. Większość pracuje oczywiście w trybie hybrydowym.

Czy pandemia oznaczała dla was dużą rotację najemców?

Nie, dlatego że niektóre z firm, którym się kończyły umowy, wynegocjowały z nami krótsze umowy najmu. To był taki trochę zabieg na przeczekanie najgorszego okresu. Musieliśmy elastycznie reagować na takie prośby, ale w efekcie nam się to opłaciło, ponieważ uzyskaliśmy lepsze wyniki. Wiadomo, że z krótszym okresem najmu, nie zaoferujemy najemcy tylu zachęt, co przy długoterminowym kontrakcie. Między innymi inwestycja w fit-out była mniejsza, ale najemcy podchodzili do tego ze zrozumieniem.

Czy oni docenili waszą elastyczność i po zakończeniu tych krótkich najmów zgłosili chęć podpisania klasycznej długoterminowej umowy?

Większość tak. Mamy dobrą współpracę z najemcami. Zawsze jesteśmy blisko i rozmawiamy z nimi na co dzień.

Najemcy potrzebują teraz stabilizacji, zwłaszcza w kontekście luki podażowej, która daje o sobie znać w Warszawie.

Czy te krótkie umowy to była chwilowa potrzeba rynku, czy zostanie na dłużej?

Nie sądzę, żeby były potrzebne, bo sytuacja się już normalizuje, poza tym najemcy, którzy potrzebują takiej elastyczności mają do dyspozycji coworki, choć jak wiadomo, wiąże się to ze znacznie większymi kosztami. Najemcy potrzebują teraz stabilizacji, zwłaszcza w kontekście luki podażowej, która daje o sobie znać w Warszawie.

Czy styl pracy hybrydowej zmienia aranżację biur, skoro teraz mają one sprzyjać pracy zespołowej i pielęgnowaniu więzi społecznych?

Tak, ale te zmiany są zwykle przeprowadzane przy przedłużeniu umowy albo rozbudowie biura konkretnej firmy. Rynek dobrze zdał test pandemii, która sprowokowała firmy do zadania sobie zasadniczych pytań o potrzeby biurowe i spowodowała przedefiniowanie roli biura.

CA Immo podlicza zyski minionego roku



Czy najemcy optymalizują powierzchnie najmu?

Nasze dotychczasowe doświadczenia co do popytu na biura po pandemii nie wskazują na zmniejszone zapotrzebowanie na powierzchnię najmu. Przeciwnie, w wielu przypadkach nasi najemcy zwiększali zajmowane metraże. Funkcja biura ewoluuje, na znaczeniu przybiera rola socjalna, ma to wpływ na aranżacje powierzchni dla najemców, ale zwykle nie na ilość wynajmowanych metrów kwadratowych.

Mamy do czynienia z niepewnością inwestorów dotyczącą stóp zwrotu. Trudniej jest zdobyć finansowanie bankowe. Podaż nowych biur jest najniższa od wielu lat.

Czy łatwo jest dzisiaj kupić lub sprzedać biurowiec?

Wiele niekorzystnych czynników nałożyło się na siebie. Mamy do czynienia z niepewnością inwestorów dotyczącą stóp zwrotu. Trudniej zdobyć finansowanie bankowe. Podaż nowych biur jest najniższa od wielu lat. Mimo że w ostatnich miesiącach 2021 r. deweloperzy zaczynali po pandemii bardziej optymistycznie podchodzić do nowych projektów, to wybuch wojny w Ukrainie osłabił te nastroje, m.in. ze względu na wzrost cen materiałów, problemy logistyczne i na odpływ ukraińskich pracowników z polskiego rynku. Wydawałoby się, że te okoliczności sparaliżują rynek, trochę jak na początku pandemii. Tymczasem tak się nie dzieje. W pandemii też odbywały się transakcje. Na przykład w 2020 r. kupiliśmy biurowiec na ul. Postępu w Warszawie. Co prawda proces się przedłużył o kilka miesięcy, ale zakończył się powodzeniem. Byliśmy chyba jednym z pierwszych podmiotów, który w pandemii kupił biurowiec w Warszawie. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego budynku. Z kolei w zeszłym roku przedłużyliśmy umowę najmu z największym jego najemcą – firmą AstraZeneca. Była to największa umowa najmu tego roku w Warszawie.

CA Immo koncentruje się wyłącznie na rynku warszawskim. Czy luka podażowa oznacza, że macie więcej chętnych na wasze biurowce, jeśli w ogóle są w nich wolne powierzchnie?

Obłożenie w naszych obiektach wynosi obecnie około 89 proc., czyli nasz poziom pustostanów to ok. 11 proc. Dla porównania w Warszawie jest to dziś średnio 12,2 proc. Zatem jest to raczej zdrowa sytuacja. Nie mamy też do wynajęcia dużych powierzchni. Na 165 tys. mkw. w naszym portfelu, do wynajęcia pozostało zaledwie kilka tys. mkw. rozłożonych na osiem budynków. To niedużo. W ogóle wynajem dobrze nam idzie. W zeszłym roku podpisaliśmy umowy na 36 tys. mkw. W tym roku w pierwszym kwartale - na 9 tys. mkw.

Jak najemcy pozabiurowi, czyli m.in. kantyny i kawiarnie przetrwały pandemię w waszych biurowcach? Teraz też chyba mają mniejszy ruch w biznesie ze względu na pracę hybrydową?

Ta grupa najemców nie jest duża w naszym portfelu, ale zawsze podchodziliśmy do nich elastycznie, traktując ich jako wartość dodaną dla najemców głównych. To zazwyczaj nie są bardzo intratne kontrakty. Jesteśmy jednak bardzo ostrożni, bo mieliśmy w przeszłości złe doświadczenia. Dlatego teraz – zanim zwiążemy się umową długoterminową – staramy się najpierw poznać ewentualnego najemcę gastronomicznego, oferując mu na początek krótkoterminową umowę. W ten sposób chcemy sprawdzić, czy naszym najemcom się podoba ich oferta.

Wasze biurowce oczywiście mają certyfikaty ekologiczne, ale czy umowy najmu są zielone? Czy najemcy są skłonni do wyrzeczeń i samodyscypliny, by nie tylko cieszyć się z pracy w budynku, który jest zrównoważony, ale też go w taki sposób użytkować?

Zielone umowy najmu są ważnym elementem strategii ESG ponieważ promują przyjazne środowisku użytkowanie budynków komercyjnych zarówno przez właściciela, jak i najemcę. Porządkują zasady wymiany informacji między stronami, w tym danych o zużyciu mediów, ale też zachęcają do używania proekologicznych środków czystości czy materiałów wykończeniowych. Jednak na tym etapie ich funkcjonowania umowy te są bardziej deklaratywne niż restrykcyjne. My tak naprawdę zaczęliśmy wprowadzać je dopiero w pierwszym kwartale tego roku. Staramy się podpisywać je ze wszystkimi nowymi najemcami. Jesteśmy również w trakcie rozmów z istniejącymi najemcami naszego portfela. Szczególnie duże międzynarodowe firmy, które mają w swoich strategiach zielony najem, bardzo chętnie angażują w ten dialog. Sadzę, że upowszechnienie tych umów trochę potrwa. Na razie jesteśmy na etapie edukacyjnym.

Wątpię, żeby w najbliższym czasie pojawiły się na naszym rynku zielone umowy najmu z bardzo restrykcyjnymi klauzulami.

Czy w najbliższym czasie planujecie modernizację w swoich biurowcach?

Rzeczywiście w naszym portfelu są obiekty, w których planujemy bardzo poważną rewitalizację. Prawdopodobnie już w przyszłym roku w jednym z biurowców rozpocznie się taki proces. Potem zajmiemy się kolejnym. Nie będzie to raczej redevelopment, tylko solidny refurbishment.

Wasza strategia zakłada rotację kapitału polegającą na sprzedaży obiektów niemających strategicznego znaczenia. Macie teraz taki w portfelu?

Rzeczywiście, od jakiegoś czasu zastanawiamy się nad sprzedażą jednego z naszych biurowców, ale nie spieszy się nam. Wychodząc z ofertą dziś, należałoby się liczyć z ograniczonym zainteresowaniem inwestorów z uwagi na czynniki, o których wspominałem wcześniej. Jednak z drugiej strony podaż produktów inwestycyjnych w tym sektorze jest dość ograniczona, a nie brakuje graczy, którzy chcą zaistnieć na naszym rynku, więc spodziewam się, że jak już się zdecydujemy to chętnych nie zabraknie.