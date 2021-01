Pandemia ostudziła temperaturę na rynku inwestycyjnym

Sektorem, który niewątpliwie w największym stopniu został dotknięty szeregiem obostrzeń jest sektor handlowy. Podobnie jak podczas pierwszego lockdownu wiosną, również jesienią, centra handlowe zostały zmuszone do czasowego zamknięcia dużej części sklepów, co trwało do 28 listopada i będzie ponownie obowiązywać od 28 grudnia. - Poziom niepewności co do dalszego rozwoju pandemii, w szczególności w kontekście horyzontu czasowego i wpływ pandemii na kondycję finansową sieci handlowych ograniczył aktywność inwestycyjną w sektorze handlowym do minimum. Relatywnie stabilną pozycję zachowały właściwie tylko centra typu convenience. To jednak nieduży fragment rynku inwestycyjnego - uważa ekspert Savills. - Warto dodać, że pandemia uderzyła w sektor handlowy w szczególnym czasie, bowiem sektor przechodzi równolegle znaczne zmiany strukturalne. Wpływ pandemii, może być czynnikiem, który przyspieszy zmiany zachodzące w tym sektorze, a tym samym zweryfikuje strategie inwestowania w nim.

Wpływ pandemii jest również mocno odczuwalny w sektorze biurowym, który jeszcze niedawno cechował się dużą stabilnością i był silnym magnesem dla kapitału zagranicznego. - Pandemia postawiła przed sektorem biurowym wiele wyzwań i znaków zapytania w kontekście zapotrzebowania na powierzchnie biurowe, modelu pracy w biurach i funkcjonalności biur. Dzisiaj wydaje się, że kierunki rozwoju sektora biurowego są już nakreślone, powierzchnie biurowe pełnią szereg ważnych ról, w tym społecznych, których nie da się w pełni zastąpić rozwiązaniami zdalnymi - mówi Michał Stępień. - Aktywność inwestorów w sektorze biurowym pozostaje nadal na dość wysokim poziomie, choć można obserwować podwyższoną selektywność w wyborze produktu w zależności od obranej strategii.

Niewątpliwym wygranym obecnej sytuacji pozostaje sektor nieruchomości magazynowych, który otrzymał dodatkowy zastrzyk energii za sprawą przesunięcia dużej części handlu stacjonarnego do segmentu e-commerce. - Rozwój e-commerce wydaje się niwelować negatywny wpływ pandemii na kondycję sektora nieruchomości magazynowych, który dotyczy przede wszystkim operacyjnej części biznesu (np. problemy kadrowe) oraz wybranych gałęzi przemysłu. Sektor magazynowy jest obecnie na celowniku większości inwestorów, zarówno tych, którzy w magazyny inwestują już od dawna jak i tych, którzy w tym sektorze stawiają dopiero pierwsze kroki - twierdzi Michał Stępień. - Najbliższe miesiące nie powinny przynieść tu znaczących zmian – popyt inwestycyjny w sektorze magazynowym pozostanie wysoki.

