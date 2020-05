Pandemia pokazała przewagi Echo

Oddanie do użytku dwóch biurowców i czterech projektów mieszkaniowych, sprzedaż 399 mieszkań i przekazanie klientom 190, start wynajmu mieszkań w drugim wrocławskim budynku Resi4Rent oraz zabezpieczenie zakupu atrakcyjnych gruntów, na których może powstać 4 tys. mieszkań – to podsumowanie działalności operacyjnej Echo Investment w pierwszym kwartale 2020 r. Grupa wypracowała w tym czasie ponad 40 mln zł zysku netto.

Pierwszy kwartał 2020 r. był dla Echo Investment udany. Grupa cieszy się stabilną sytuacją finansową i utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego kwartału było to ponad 450 mln zł. O stabilnym rozwoju świadczy także 20-procentowy wzrost wartości aktywów w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. Obecnie ich wartość to 5 mld zł.

– Cieszy nas, że wartość projektów komercyjnych i mieszkaniowych w budowie i przygotowaniu wzrosła o 36% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. To kierunek zgodny z naszą „Strategią rentownego wzrostu”, której ważnym punktem jest wzmacnianie naszej pozycji stabilnego i zdywersyfikowanego lidera w sektorze deweloperskim – mówi Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment ds. finansowych.

W 2020 r. Echo Investment zakończy prace budowlane w swojej flagowej, wielofunkcyjnej inwestycji Browary Warszawskie. O atrakcyjności tego projektu dla mieszkańców Warszawy świadczyć będzie przede wszystkim znakomita oferta restauracyjna, którą tworzy dział centrów handlowo-rozrywkowych Echo Investment we współpracy z najlepszymi markami. Komercjalizacja przestrzeni gastronomiczno-usługowej Browarów Warszawskich jest już zakończona, m.in. dzięki umowie z restauracją Roberta Lewandowskiego czy rzemieślniczym browarem Kumpel Group.

Spośród wszystkich segmentów, w których działa Echo Investment, nieruchomości handlowe zostały najbardziej dotknięte przez ograniczenia związane z epidemią. Wraz z kolejnymi krokami odmrażania gospodarki, działanie katowickiego Libero oraz warszawskiej Galerii Młociny wraca do normalności. Wymagało to dużo wysiłku oraz partnerskiego podejścia w negocjacjach z najemcami. Echo Investment uzgodniło porozumienia z ponad 90% najemców, natomiast z pozostałymi ma uzgodnione wstępne warunki i w najbliższym czasie spodziewa się zakończyć rozmowy z sukcesem.

– Sytuacja epidemiologiczna po raz kolejny pokazała przewagi naszej firmy, jakimi są dywersyfikacja działalności na różne sektory nieruchomości, stabilność finansowa i posiadanie własnych zespołów odpowiadających za wszystkie podstawowe funkcje w procesie deweloperskim. Ze względu na wprowadzenie obostrzeń, skupiliśmy nasze wysiłki na zapewnieniu ciągłości działania: utrzymaniu prac na placach budowy, kontaktów z klientami, a także bezpiecznego i efektywnego systemu pracy zatrudnionych przez nas osób – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

– Obserwujemy spowodowane pandemią zmiany zachodzące w gospodarce i uważnie analizujemy nasze plany na nadchodzące miesiące. Priorytetem jest zachowanie silnej pozycji finansowej i zdrowego tempa wzrostu – komentuje Maciej Drozd.

