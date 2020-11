Pandemia pokazuje, jak zwinną organizacją jesteśmy

Pandemia wzmocniła znaczenie funkcji FM dla organizacji, więc pojawiają się zapewne nowe wyzwania związane z ich strategicznym wsparciem?

Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group: Kluczowe podczas pandemii są dla nas trzy elementy: skrócenie procesu decyzyjnego, rozbudowanie sieci serwisów mobilnych pozwalających na optymalizację kosztów utrzymania obiektów oraz wdrożenie nowej usługi doradztwa w zakresie mixed - use. Pierwsze dni pandemii były dla AGIS bardzo pracowite. Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować całemu zespołowi AGIS. Właśnie tamten czas pokazał jak zwinną jesteśmy organizacją. Procesy decyzyjne zostały skrócone do niezbędnego minimum, co pozwoliło na natychmiastowe wdrożenie procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego w obiektach naszych klientów. Wszyscy pamiętamy, że wówczas dostępność do płynów, detergentów i maseczek była utrudniona. Tymczasem my, dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi i szybkości podejmowanych decyzji, dostarczaliśmy środki zabezpieczające z dnia na dzień. Naszą skuteczność reakcji w czasie kryzysu dostrzegli nie tylko stali klienci. Zdobyliśmy też uznanie nowych, czego efekty widzimy w obecnie toczących się rozmowach handlowych.

Na przełomie lutego i marca zmieniliście waszą strategię rozwoju. Dlaczego?

Wiedzieliśmy, że przez lockdown korporacje inaczej zaczną myśleć o kosztach wynajmu biura, czy przestrzeniach handlowych, co wpłynie na przychody właścicieli nieruchomości. To z kolei na strukturę organizacyjną obsługi technicznej. Praca zdalna czy hybrydowa oraz zalecenia dotyczące dystansu, reżimu sanitarnego spowodują zmiany w aranżacji przestrzeni biurowej. Planowanie działań na pół roku do przodu okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego zarząd podjął decyzje o dofinansowaniu kilku obszarów.

Postawiliśmy na mobilność naszych służb technicznych, rozbudowując ten dział, wyposażając go jednoczenie w odpowiednie narzędzia do zarządzania zespołem rozproszonym. Gdy stały zespół techników AGIS z obiektu naszego klienta będzie np. na kwarantannie, jesteśmy w stanie świadczyć usługę utrzymania obiektów zespołem mobilnym. Kilku klientów zmuszonych zostało do ograniczenia kosztów, więc zamiast stałego personelu, kupuje usługę serwisów mobilnych. Poprzednia inwestycja w digitalizację firmy przyniosła korzyści właśnie w tak trudnym czasie. Nasza platforma do obsługi technicznej nieruchomości, połączona z autorską stacją monitoringu znakomicie się sprawdziła jako główne narzędzie do nadzoru pracy serwisów mobilnych.

