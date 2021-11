Pandemia pomogła przekonać się do modelu activity based working place

- Myślę, że najważniejszą rzeczą jaka uległa zmianie jest konieczność przyjrzenia się od nowa funkcjom biura i odpowiedzenia sobie na pytanie, do czego ma ono nam służyć - mówi Property Design, Katarzyna Miastkowska, właścicielka wielokrotnie nagradzanej pracowni Fruit Orchard, specjalizującej się w przede wszystkim w projektowaniu wnętrz biurowych i kompleksowym doradztwie w dziedzinie organizacji i designu przestrzeni do pracy.

- Jeszcze kilka lat temu idea „activity based working place” była dla wielu firm niemożliwą do przeprowadzenia rewolucją, ponieważ pozbawienie pracownika własnego, stałego biurka było postrzegane jako działanie wrogie. Nakłanianie ludzi do pracy „na hot deskach” oznaczało często transformację nie tyle logistyczną, co kulturową, bo taki proces obarczony był ryzykiem pojawienia się niezadowolenia i spadku morale - zauważa i dodaje:

- Mimo, że często w ramach benefitów pracy w takim systemie oferowano dodatkowe dni wolne, lub bardziej elastyczne godziny – to nadal było to raczej kategoryzowane jako forma zadośćuczynienia za utracone w procesie optymalizacji kosztów najmu stałe biurko. Pandemia zmusiła nas wszystkich do zmiany starych przyzwyczajeń. Pokazała, że nawet bez możliwości codziennego przychodzenia do biura nadal można pracować. Mało tego, niekiedy jest to bardziej atrakcyjne niż przypuszczaliśmy.

Miastkowska podkreśla, że wspomniana rewolucja ma podwójną perspektywę, i dla pracownika, i dla pracodawcy.

– Z punktu widzenia pracodawców – rewolucja wymusiła działania związane z zarządzaniem kosztami przestrzeni najmu (nikomu nie uśmiecha się płacenie za stojące rzędy pustych biurek), ale też takie jej przeorganizowanie, żeby odpowiedzieć na realne, nowe potrzeby pracujących w nowych modelach, pracowników. To nie zawsze oznacza redukcję powierzchni najmu, czasem wręcz przeciwnie – ponieważ miejsca spotkań też wymagają przestrzeni – ale na ogół oznacza transformację spaceplanów, co czasem też wiąże się z koniecznością przejścia całej firmy do innego miejsca – zauważa projektantka.

