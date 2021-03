Pandemia spowoduje wzrost zapotrzebowania na biura elastyczne?

W Katowicach przybyło w 2020 roku 61 300 mkw. nowej powierzchni biurowej, z czego zdecydowaną większość stanowi powierzchnia w budynkach Face2Face oddanych przez Echo Investment. To jedna z największych inwestycji tego typu ukończonych w minionym roku w Polsce. Jej częścią są biura elastyczne, które są coraz bardziej potrzebne z uwagi na upowszechnianie się pracy w systemie hybrydowym.

Pandemia czasowo przekreśliła ciągłą pracę w trybie stacjonarnym. Nie oznacza to jednak, że biura przestały być potrzebne. Praca zdalna ostatecznie okazała się przydatnym uzupełnieniem, a nie substytutem stacjonarnej. Jednym z najbardziej widocznych trendów jest przechodzenie firm na hybrydowy model pracy. Ten trend będzie miał duży wpływ na ukształtowanie całego rynku biurowego.

Katowice wyróżniły się w pandemii

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania rośnie podaż, nowe biura elastyczne otwierane są systematycznie w największych miastach Polski, także w Katowicach, gdzie działalność prowadzi kilku operatorów, m.in. CitySpace. Jest to piąty co do wielkości rynek biurowy w kraju i pod pewnymi względami znacząco wyróżnił się podczas pandemii. Odznacza się tym, że obecnie koncentruje na sobie największą, poza Warszawą, aktywność deweloperów – 27 proc. (dane z raportu „Rynek biurowy w Polsce. Styczeń 2021 r.”, JLL) A także tym, że jest tam jedna z największych inwestycji biurowych ukończonych w 2020 roku na wszystkich rynkach regionalnych w Polsce.

To dwa wielofunkcyjne budynki Face2Face Business Campus o łącznej powierzchni ponad 46 tys. mkw., które wyróżnia lokalizacja, wyjątkowa architektura oraz doskonale zaprojektowana, funkcjonalna przestrzeń do pracy. Część tej powierzchni zajmują biura elastyczne CitySpace – marki należącej do inwestora budynku Echo Investment. – Zainteresowanie dobrze zaprojektowanymi, a przy tym niebanalnymi przestrzeniami biurowymi w stolicy Śląska jest wciąż bardzo duże. Zrealizowany przez nas Face2Face Business Campus to przestrzeń biurowa uzupełniona zielonym i wielofunkcyjnym patio zlokalizowanym pomiędzy budynkami – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalny w dziale biur Echo Investment. – Najemca taki jak CitySpace idealnie dopełnia naszą ofertę, będąc odpowiedzią na potrzeby m.in. klientów indywidualnych oraz firm, które są w trakcie podejmowania decyzji o zapotrzebowaniu na dodatkową powierzchnię – dodaje Joanna Nicińska.