Codzienna jazda do biura jest anachroniczna, ale home office też ma wady: izoluje i zaburza rytm życia. Ten pojedynek wygra hybryda - skrojony na miarę firmy nowy model. Praca zdalna, wcześniej nielubiany przez pracodawców bonus, stanie się pożądanym przywilejem pracownika. Biura odkryją towarzyski wymiar służbowych zajęć, stając się społecznym epicentrum gry zespołowej. Przy okazji ten lans na życiowy balans uczłowieczy wyśmiewanego korpoludka.

Home office pozwala zaoszczędzić czas na dojazdach. Można go wykorzystać na rozwój osobisty lub rodzinne zajęcia, co wcześniej nie bardzo wychodziło. Tymczasem hybrydowy system pracy, czyli kilka dni z biura i kilka z domu, który prawdopodobnie zdominuje rynek pracy w przyszłości, pozwoli zadbać zarówno o kontakty społeczne, jak i rodzinę. Czy to oznacza, że pandemia uczłowieczy korpoludka?

– Zgadzam się, że w pojedynku ekstremów: pracy w konkretnym miejscu i w określonych godzinach z tą wykonywaną w piżamie przed komputerem w domu o dowolnej porze – zwycięży model hybrydowy. Choćby dlatego, że pierwszy wariant jest już anachroniczny. Nie musimy być w danym miejscu, by efektywnie wykonać pracę. Z drugiej strony – brak odskoczni od ciągłego przebywania w domu, który staje się naszym biurem jest trudne i obciążające – tłumaczy dr Joanna Heidtman, psycholog i trener biznesu.

Dodatkowo, jak podkreśla ekspertka, potrzebujemy stymulacji społecznej i lekkiego rozproszenia, które regeneruje siły.

– Chodzi m.in. o rozmowy z innymi przy przysłowiowym automacie do kawy w firmowej kuchni. Czasem łatwiej załatwić dziesięć spraw w bezpośrednim kontakcie w firmie, niż zapraszając na dziesięć różnych wirtualnych spotkań – zaznacza Joanna Heidtman.

Cierpienie ekstrawertyka, radość introwertyka

Kto i dlaczego tęskni za codziennym chodzeniem do biura? - Nie ma reguł, choć zdecydowanie osoby ekstrawertyczne zaczynają mieć coraz mniej energii, co związane jest z brakiem kontaktów międzyludzkich. Introwertycy nie potrzebują „zasilania” z zewnątrz. Mogą czuć się komfortowo i pełni twórczych sił, pracując w odosobnieniu - zauważa Joanna Heidtman.

Są też menedżerowie, którym jest po prostu trudno zarządzać poprzez platformy cyfrowe, utrzymując zdalnie motywację i koncentrację pracowników. Oni także czekają na możliwość zebrania swojego zespołu w jednym miejscu.

- Wiele osób po prostu chce znów oddzielić życie prywatne od zawodowego. W domu, kiedy jedna przestrzeń służy różnym aktywnościom i życiowym rolom jest trudnej – tłumaczy dr Joanna Heidtman.

1

2

3

4