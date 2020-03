Pandemia zmieni każdy sektor rynku nieruchomości

- Przewidujemy, że niechęć do ryzyka wśród inwestorów utrzyma się w najbliższej przyszłości mimo zdecydowanych działań rządów w sferze polityki fiskalnej i monetarnej, mających wesprzeć słabnące gospodarki. Spodziewamy się czasowego spadku płynności na rynku inwestycyjnym w Polsce oraz w ujęciu globalnym. Najbardziej realnym scenariuszem wydaje się wolny powrót gospodarek na ścieżkę wzrostu. Pojawi się wówczas duża presja na produktywność, by odrobić straty z trudnych kwartałów - mówi Piotr Trzciński.

Dalsze utrzymywanie się niskich stóp procentowych wesprze rynek nieruchomości pod względem kosztów długu i może do pewnego stopnia złagodzić spadek wartości nieruchomości, który wydaje się nieunikniony. - Ekspozycja kapitałowa inwestorów na rynek nieruchomości zwiększy się niejako „automatycznie”, jeśli wyceny portfeli aktywów zaczną spadać, a już zainwestowany kapitał pozostanie bez zmian. Trudna sytuacja na rynkach kapitałowych (szczególnie w sektorze obligacji korporacyjnych) odbije się na zyskach i płynności wielu firm. Ma to bezpośredni wpływ na ich zdolność do regulowania zobowiązań czynszowych - mówi Piotr Trzciński. - Niewykluczone, że firmy zrewidują plany zatrudnienia. Jeśli dodamy do tego ogólne zmniejszenie popytu konsumpcyjnego, wyeliminowanie możliwości zarobkowania przez wiele osób na umowach „śmieciowych” i olbrzymi spadek obrotów w branży turystycznej, transportowej i hotelowej, możemy się spodziewać wzrostu poziomu bezrobocia w drugiej połowie roku.

Według eksperta, polityka kredytowa banków w zakresie finansowania nieruchomości zaostrzy się, z nastawieniem na bezpieczny długoterminowy przychód i ograniczeniem ekspozycji banków na strategie oparte na wysokim wskaźniku zadłużenia.

- Trzeba podkreślić, że skala wpływu pandemii na polską gospodarkę jest zależna od tego, jak długo wprowadzone ograniczenia będą utrzymywane - zaznacza Piotr Trzciński. - Widzimy już, że sektor handlowy, hotelowy i rozrywkowy najboleśniej odczują skutki pandemii. Wyniki centrów handlowych spadną w krótkim okresie z powodu rozporządzenia nakazującego zamknięcie większości sklepów. Spodziewamy się też większej liczby wniosków najemców handlowych o redukcję lub zawieszenie płatności czynszu, przy czym każda tego typu sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie i w porozumieniu z bankiem finansującym daną nieruchomość. Niektórzy mniejsi z ograniczoną płynnością mogą nie przetrwać kryzysu, a jeśli skala wstrzymanych płatności się zwiększy, naruszone zostaną wskaźniki obsługi długu przez wynajmujących.

