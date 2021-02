Pandemia zmieniła powierzchnie biurowe i oczekiwania najemców

Po blisko roku doświadczeń i życia w pandemii wielu pracowników dostrzegło komfort pracy gwarantowanej w przestrzeniach biurowych oraz problemy z utrzymaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym oraz integracją zespołu.

- Potrzeba socjalizacji może stać się jednym z głównych czynników, które będą motywować do powrotu do biur i zespołów, które często powiększyły się o nowych członków - mówi Kamil Krępa, dyrektor ds. komercjalizacji w TDJ Estate i zaznacza, że biura będą musiały ulec zmianom. - Przestrzeń biurowa musi być przede wszystkim bezpieczna. To zadanie zarówno pracodawców, jak również inwestorów i zarządców obiektów - podkreśla.

Jak wyjaśnia Kamil Krępa, zdrowie jest niewątpliwie największym priorytetem. - W przestrzeniach biurowych musimy być pewni, że gwarantują one bezpieczeństwo sanitarne na najwyższym poziomie - mówi podając konkretne rozwiązania oraz wskazówki dotyczące utrzymania takich wymogów, które zagwarantują możliwie najlepszy poziom bezpieczeństwa.

Czy aktualnie biura są bezpieczne? - Wielu pracodawców podjęło działania związane z zabezpieczeniem przestrzeni biurowych. Biura już istniejące musiały zaimplementować nową politykę bezpieczeństwa - mówi Kamil Krępa. Wskazuje również, że gwarantem bezpieczeństwa są procedury - zarówno te wdrożone przez pracodawców w przestrzeniach biur, które zajmują, jak również rozwiązania w częściach wspólnych.

- Sukcesem jest ich wdrożenie i ciągłość, a miernikiem certyfikacja obiektu - zaznacza dyrektor ds. komercjalizacji w TDJ Estate podając przykład biurowca .KTW I, jako obiektu, który uzyskał certyfikat WELL Health-Safety Rating, który potwierdza, że w .KTW I bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są traktowane priorytetowo.