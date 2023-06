Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy zostaje przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie. PIP właśnie przedłużyła umowę na wynajęcie biur w warszawskim kompleksie budynków należących do firmy SGI. Umowa została odnowiona na 10 kolejnych lat.

Biura Państwowej Inspekcji Prac y mieszczą się przy ulicy Barskiej w Warszawie.

Firma właśnie przedłużył umowę najmu na kolejne 10 lat.

Biurowiec należy do dewelopera SGI.

Budynki biurowe SGI znajdują się na warszawskiej Ochocie, w pobliżu Al. Jerozolimskich, które stanowią główną arterię miasta. To dobrze skomunikowana część stolicy - w bezpośredniej okolicy jest wiele przystanków autobusowych i tramwajowych, dojazd samochodem do Dworca Centralnego zajmuje ok. 10 minut.

- Bliskość pozostałych urzędów usytuowanych w centrum Warszawy to z pewnością atut. Umowa wynajmu biur na 10 kolejnych lat zapewnia stabilność funkcjonowania PIP w tym miejscu, które dla pracowników oznacza pewność sprawnego dojazdu do pracy - mówi prezes SGI Robert Stachowiak.

Kompleks biurowy SGI składa się z dwóch budynków - jeden ma 6 pięter, drugi 3. W sumie jest w nich aż 7700 mkw. powierzchni do wynajęcia, z czego biura PIP zajmują ok. 6 tys. mkw. Dodatkowo Inspekcja wynajmuje od SGI blisko 1000 mkw. powierzchni pomocniczej.

Budynki objęte są systemem zarządzania BMS, który pozwala kontrolować temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Wyposażone są również w energooszczędne oświetlenie. Znajdująca się w kompleksie centrala telefoniczna umożliwia z kolei wewnętrzne połączenia, a szybkie łącze światłowodowe pozwala na bezproblemowe korzystanie z sieci internetowej.

