Park biurowy Tensor z nowym najemcą

DB Schenker przeniósł się do nowoczesnej powierzchni zlokalizowanej w Tensor Office Park w budynku X.

Rolą Colliers było wsparcie w znalezieniu nowej lokalizacji wpisującej się w potrzeby Klienta oraz doradztwo w negocjacjach umowy najmu.

- Bardzo się cieszymy, że mogliśmy służyć wsparciem firmie DB Schenker. To Klient, który rozwija się w sposób zrównoważony, a jego strategia opiera się na trzech filarach: ekonomii, społeczeństwie i środowisku. Odpowiedzialne podejście do biznesu jest też widoczne w wyborze nowej siedziby. Dla Klienta ważne były ergonomiczne warunki pracy i aspekty środowiskowe budynku. Takie warunki spełniał Tensor Office Park, który może się pochwalić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent i jest jednym z najbardziej innowacyjnych budynków biurowych w Trójmieście – mówi Błażej Kucharski, dyrektor regionalny Colliers w Gdańsku.

- Strategicznym celem całej Grupy DB Schenker jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Realizując naszą politykę środowiskową wdrażamy eko-rozwiązania, które są korzystne nie tylko dla środowiska, ale też przyczyniają się do stworzenia jak najlepszych warunków pracy dla naszych pracowników. Minimalizujemy wpływ działalności przenosząc terminale przeładunkowe poza aglomeracje, do nowoczesnych, „zielonych” obiektów zgodnych z wymogami BREEAM. Również wybierając powierzchnie biurowe dla naszych jednostek, mamy sprecyzowane oczekiwania pod względem ekologii, ergonomii i komfortu użytkowania. Park biurowy Tensor to nowoczesna inwestycja, która spełnia nasze wymogi – mówi Piotr Kozłowski, Vice President Ocean Freight NEE DB Schenker.

Park biurowy Tensor, którego asset managerem jest spółka Greenstone AM, zlokalizowany jest przy ul. Łużyckiej 8 w Gdyni Redłowo. Składa się z trzech biurowców klasy A, części usługowej na parterze oraz wewnętrznych stref zielonych. Oferuje komfortowe biura do wynajęcia, innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne oraz przyjazne powierzchnie wspólne. Autorem projektu kompleksu jest Degutis Studio Architektury, które szczególny nacisk położyło na efektywne wykorzystanie przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu największej dbałości o komfort użytkowników. Wnętrza obiektów zostały zaprojektowane zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami proekologicznymi. Wygląd budynków z zewnątrz inspirowany jest zaś geometrycznymi wariacjami na temat wektorów.