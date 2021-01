Park Rozwoju z lepszą komunikacją i ekorecepcją

Park Rozwoju, nowoczesny kompleks biurowy należący do spółki EPP, wita gości i pracowników nowym wyglądem stanowisk recepcyjnych, których znakiem rozpoznawczym są pokaźnych rozmiarów litery wypełnione naturalnym mchem, służące jako eko-pozytywne oznaczenia wejść do budynków. Wprowadzone zmiany spotkały się z pozytywnym odbiorem najemców.

– Park Rozwoju to idealne miejsce do rozwoju biznesu, a zarazem przestrzeń otoczona i wypełniona zielenią, tak potrzebną pracownikom dla chwili wytchnienia. Przebudowa stanowisk recepcyjnych, będących dla odwiedzających wizytówką całego kompleksu, doskonale wpisuje się w koncepcję ekologicznego i przyjaznego środowiska pracy. Jest jednocześnie odzwierciedleniem zgłoszonych potrzeb najemców, uwzględnionych już na etapie prac koncepcyjnych. Zadbaliśmy, by nowe oznaczenia recepcji były funkcjonalne i czytelne oraz ułatwiały poruszanie się po przestrzeni biurowej – mówi Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

Wykonane przez firmę Disegna prace objęły kompleksową modernizację wyglądu recepcji, w tym zainstalowanie nowoczesnego, ekologicznego i oszczędnego oświetlenia LED oraz umeblowanie, malowanie i wykończenie elementami dekoracyjnymi czterech pomieszczeń recepcyjnych. W każdym z nich zawieszono duże, wyraźne litery: A, B, C lub D, odpowiadające oznaczeniom danej strefy budynku. Wypełnione naturalnym mchem symbole stanowią oryginalną ekspozycję zieleni, łącząc popularne ogrody wertykalne z funkcjonalną formą przestrzenną.

Zrealizowane prace remontowe pozwoliły ocieplić wizualnie wnętrze Parku Rozwoju, charakteryzującego się prostą i elegancką formą. Projektantom udało się połączyć atrakcyjną formę architektoniczną z niezbędnymi walorami użytkowymi. Przełamali tym samym oszczędny skandynawski styl kompleksu i zapewnili czytelną informację o topografii obiektu.

Modernizacji recepcji towarzyszyło przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych w innych sektorach budynku, obejmujących między innymi odświeżenie części wspólnych i wind. Na tym jednak EPP nie poprzestaje i już dziś realizuje kolejne działania, mające uczynić Park Rozwoju jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do pracy.