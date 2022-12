ParkCash to technologia zarządzania miejscami parkingowymi w oparciu o ideę sharing economy. Rozwiązanie zostało laureatem konkursu PropTech Festival 2022. W naszym redakcyjnym materiale prezentujemy, jak działa.

ParkCash to mobilne systemy parkingowe dla biurowców i obiektów PRS .

PropTech Festival to wydarzenie towarzyszące Property Forum 2022, skierowane do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości: biur, centrów handlowych, magazynów, hoteli czy inwestycji mieszkaniowych.

Nowoczesny system rezerwacji miejsc parkingowych ParkCash dostosowany jest do dynamiki pracy hybrydowej, ponieważ rozwiązuje problem pustych miejsc parkingowych w biurowcach. Po wprowadzeniu systemu miejsca nie muszą już być przypisane na stałe do jednej osoby, zamiast tego każdy pracownik może zarezerwować je przy pomocy aplikacji mobilnej. Ponadto, te osoby znacznie chętniej korzystają z parkingu firmowego, ponieważ każdy ma możliwość zostawienia swojego samochodu w biurze.

Komfort, optymalizacja i oszczędność czasu

System rezerwacji ma wpływ na komfort korzystania z miejsca pracy. Pracownicy mają możliwość zaplanowania podróży, ponieważ wiedzą, czy są dostępne miejsca parkingowe. W przypadku ich braku mogą wybrać alternatywną metodę dojazdu do pracy, np. komunikacją publiczna. Pracownicy również nie tracą czasu na szukanie miejsca parkingowego – to oszczędność nawet 15 minut dziennie. Co więcej, nie krążą wokół budynku i nie generują niepotrzebnych korków w mieście, co ma ogromny wpływ na środowisko.

System rezerwacji miejsc parkingowych pozwala również podnieść wartość biura w oczach najemców. Dzięki niskiej barierze wejścia i abonamentowym modelu płatności zarządca nieruchomości może niskim kosztem zmodernizować biurowiec. Tym sposobem można wyróżnić się na tle konkurencji lub zdobyć nowych najemców, którzy doceniają zastosowanie technologii w nieruchomościach (PropTech).

